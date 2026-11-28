Kako nastaje gradski proračun, tko odlučuje hoće li se u nekoj ulici urediti nogostup, postaviti nova javna rasvjeta ili izgraditi dječje igralište te na koji način građani mogu utjecati na takve odluke? Odgovore na ta pitanja makarski srednjoškolci ove jeseni nisu tražili samo u školskim udžbenicima, nego su dobili priliku sami sudjelovati u stvaranju gradske politike. Učenici završnih gimnazijskih razreda Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića uključili su se u projekt „Kvart po tvom”, kroz koji stanovnici Makarske mogu izravno sudjelovati u određivanju komunalnih prioriteta svojih naselja. Njihovi prijedlozi tako imaju mogućnost postati stvarni projekti financirani iz gradskog proračuna.

Umjesto teorije, konkretni prijedlozi za vlastiti grad

Ideja o uključivanju učenika nastala je na inicijativu školskih Erasmus+ koordinatorica Antonije Puharić i Slavice Galić Zaradić, a aktivnost se provodi pod vodstvom profesorice Matee Maslać u sklopu nastave Politike i gospodarstva. Jedan od ciljeva školske Erasmus+ akreditacije upravo je poticanje aktivnog građanstva i sudjelovanja mladih u demokratskim procesima. Učenici su kroz istraživački rad analizirali stanje u kvartovima u kojima žive, identificirali konkretne potrebe te osmislili prijedloge manjih komunalnih zahvata. Svoje su ideje potom prijavili u službeni gradski program participativnog budžetiranja.

U sklopu nastavne aktivnosti učenike je posjetio i makarski gradonačelnik Zoran Paunović, koji im je predstavio način funkcioniranja programa. Objasnio im je kako stanovnici mogu predlagati projekte, na koji se način utvrđuju mogućnosti njihove realizacije te kako građani sudjeluju u određivanju prioriteta. Učenici se tako upoznaju i s praktičnim ograničenjima javnog odlučivanja, budući da dobra ideja mora biti financijski i tehnički ostvariva. Završni dio aktivnosti uključuje sudjelovanje na javnim tribinama mjesnih odbora.

Građani Makarske već su realizirali više od 200 projekata

Makarska projekt „Kvart po tvom” kontinuirano provodi već šestu godinu, omogućujući stanovnicima svih mjesnih odbora da predlažu manje komunalne zahvate koji bi mogli poboljšati kvalitetu života u njihovim naseljima. Prema službenim podacima Grada Makarske, kroz program je dosad realizirano više od 200 projekata, među kojima su uređenje dječjih igrališta, popravci nogostupa, sadnja zelenila, postavljanje javne rasvjete i urbane opreme. Za projekte koji su se uvrštavali u proračun za 2026. godinu bilo je osigurano 300.000 eura. Prijedlozi za sljedeću proračunsku godinu prikupljali su se od 6. do 13. studenoga.

Primjer koji bi mogle slijediti i druge škole

Uključivanje srednjoškolaca u participativno budžetiranje zanimljiv je primjer povezivanja obrazovanja sa svakodnevnim životom lokalne zajednice. Mladi koji još nemaju pravo glasa na izborima ili tek stječu mogućnost političkog sudjelovanja na ovaj način mogu vidjeti da postoji niz drugih mehanizama kojima se utječe na razvoj grada. Istodobno uče argumentirati prijedloge, uvažavati potrebe drugih stanovnika i razumjeti ograničenja javnih financija. Konkretni prijedlozi makarskih učenika zasad nisu javno predstavljeni, ali bilo bi zanimljivo vidjeti hoće li se neke njihove ideje tijekom sljedeće godine pretvoriti u stvarne komunalne projekte.