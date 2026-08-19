Dok Dalmacija gori, na Drveniku Velom puštali lampione: "Trčala sam u brdo da vidim gdje će pasti"

Nakon što su sinoć na Drveniku Velom puštani papirnati lampioni, policija je vrlo brzo identificirala osobe koje su sudjelovale u događaju. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a o svemu će biti obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.

Incident se dogodio u vrijeme kada Dalmaciju pogađaju učestali požari, zbog čega je prizor lampiona s otvorenim plamenom iznad područja s kućama i raslinjem izazvao zabrinutost.

Jedna od mještanki koja je svjedočila događaju ispričala nam je da je odmah kontaktirala vatrogasce, strahujući da bi lampioni mogli pasti na okolno raslinje i izazvati požar.

"Idioti su sinoć na Drveniku Velom ispalili lampione. Ja sam vatrogasce zvala i trčala kao luda u brdo da vidim gdje će pasti, hoćemo li se zapaliti. Tu su samo kuće i stabla, šikara – planuo bi požar za sekundu da se nisu izgasili u zraku", ispričala nam je.

Prema njezinim riječima, lampioni su se ugasili još u zraku te, srećom, nije došlo do požara. Mještanka je najavila i da će policiji dati izjavu kao svjedokinja događaja.

Policija brzo utvrdila identitet osoba

Iz policije su nam potvrdili da su s provjerama krenuli odmah nakon zaprimljene dojave.

"Poštovani, nastavno na objavljenu vijest o događaju na Drveniku Velikom, zabilježenom na javno objavljenoj snimci o puštanju papirnatih lampiona, obavještavamo da smo sinoć, odmah po dojavi, započeli s obavljanjem provjera i vrlo brzo utvrdili identitet osoba koje su sudjelovale u događaju", naveli su iz policije.

Kriminalističko istraživanje još traje.

"Kriminalističko istraživanje nad osobama je u tijeku te ćemo o utvrđenom izvijestiti nadležno državno odvjetništvo radi njihovog daljnjeg postupanja", dodali su.

Događaj dolazi u posebno osjetljivom trenutku, nakon niza požara koji su posljednjih dana izbili na području Dalmacije. U takvim okolnostima otvoreni plamen u blizini suhog raslinja predstavlja ozbiljan rizik, a ovaj je slučaj, prema dostupnim informacijama, prošao bez izbijanja požara.