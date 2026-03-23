Dok cijene divljaju, Kaštelanin besplatno dijeli šparoge: "Neka se neko počasti, nije mi do para"

U popularnoj Facebook grupi Virtualni pazar ovih je dana osvanula objava koja je privukla veliku pažnju korisnika. Jedan član odlučio je pokloniti šparoge koje je sam ubrao, naglasivši kako mu nije do zarade, već želi nekome uljepšati dan.

“Ne prodajem, poklanjam. Može ih uzeti i jedna osoba, neka se netko počasti. Ima ljudi koji ne mogu u šparoge, a rado bi ih jeli. Ja sam iz Kaštel Gomilice, tko se javi može ih slobodno skupiti. Meni je draže biti u prirodi i uživati”, napisao je u objavi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Podsjetimo, šparoge su ovoga mjeseca glavna tema na Pazaru. Gotovo da nema štanda na kojem se ne mogu pronaći, što potvrđuje da je sezona u punom jeku.

No, uz bogatu ponudu stigle su i visoke cijene. Za manji stručak potrebno je izdvojiti između četiri i pet eura, što ipak nije obeshrabrilo kupce. Splićani su se, čini se, itekako zaželjeli ove pomalo gorke proljetne delicije pa se šparoge kupuju bez puno razmišljanja, a na pojedinim štandovima stvaraju se i redovi.