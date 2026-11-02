Dok bismo nabrojili sve njegove prekršaje, ponestalo bi nam prstiju! Policija ga zaustavila na Pelješcu, a evo kako je prošao na sudu

Policijska kontrola na području Janjine na Pelješcu završila je uhićenjem 54-godišnjeg muškarca koji je upravljao automobilom bez registarskih oznaka. Ubrzo se pokazalo da je to tek početak popisa prometnih prekršaja koje je počinio.

Policijski službenici Policijske postaje Ston u utorak, 27. listopada, tijekom poslijepodnevnog nadzora prometa na području Janjine zaustavili su osobni automobil bez registarskih oznaka.

Za upravljačem se nalazio 54-godišnjak, a provjerom je utvrđeno da nikada nije položio vozački ispit, odnosno da upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje.

Automobil nije bio ni registriran ni osiguran

Daljnjom kontrolom policija je otkrila dodatne nepravilnosti. Automobil je bio odjavljen iz prometa, nije imao važeću policu obveznog osiguranja, a utvrđeno je i da je tehnički neispravan.

Uz sve navedeno, 54-godišnji vozač tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas.

Zbog niza utvrđenih prekršaja policijski službenici su ga uhitili i odveli na Općinski sud u Dubrovniku.

Policija tražila dva mjeseca zatvora ili 2.630 eura kazne

Policija je sudu predložila da se muškarcu izrekne zatvorska kazna u trajanju od dva mjeseca ili novčana kazna od 2.630 eura.

Predložena je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Međutim, sud je donio drukčiju odluku.

Evo što je odlučio sud

Sud je 54-godišnjaku izrekao novčanu kaznu od 390 eura, kao i kaznu zatvora u trajanju od 30 dana, uz rok kušnje od jedne godine.

Riječ je o uvjetnoj zatvorskoj kazni, što znači da muškarac neće morati odslužiti izrečenu kaznu ako ispuni uvjete određene sudskom odlukom.

Tako je prometna kontrola na Pelješcu, tijekom koje je utvrđeno više ozbiljnih prekršaja, završila novčanom i uvjetnom zatvorskom kaznom za 54-godišnjeg vozača.