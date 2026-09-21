PUCNJAVA DIGLA SOLINSKU POLICIJU NA NOGE U kući 60-godišnjaka pronašli eksploziv, streljivo i čak 450 signalnih raketa

Policija je u subotu navečer intervenirala na području Solina nakon dojave da je muškarac ispalio hitac. Slučaj je ubrzo dobio ozbiljniji nastavak – tijekom pretrage kuće pronađeni su eksploziv, streljivo, prepravljeni pištolj i stotine signalnih raketa.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, Policijska postaja Solin u subotu, 19. rujna, nešto iza 20 sati zaprimila je informaciju da je muškarac ispalio hitac.

Policajci su po dolasku pronašli muškarca koji je negirao da je pucao te im je predao onesposobljenu lovačku pušku. Puška je oduzeta, a muškarac je uhićen i odveden u policijsku postaju.

Nakon toga zatražen je nalog za pretragu kuće koju koristi.

Pronašli eksploziv, streljivo i stotine signalnih raketa

Tijekom pretrage policija je pronašla i oduzela 400 grama eksploziva, deset metara sporogorećeg štapina i 135 komada različitog streljiva.

Pronađen je i ručno prepravljeni pištolj za lovačko streljivo, čak 450 signalnih raketa, 105 komada streljiva za starter pištolj te tri starter pištolja.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja policija sumnjiči 60-godišnjaka za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.

Policija je utvrdila i sumnju na prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Nakon završetka istraživanja 60-godišnjak je u žurnom postupku doveden pred nadležni sud, kojem je policija predložila da mu se odredi zadržavanje.