DOJAVA DIGLA VATROGASCE NA NOGE Dimilo iz objekta u Splitu, na teren izašlo šest vatrogasaca

Splitski vatrogasci imali su tijekom dana niz intervencija na različitim lokacijama u gradu, od požara trave i smeća do tehničkih intervencija i dojave o dimu iz objekta.

Prva intervencija zabilježena je već u 6.55 sati na Lovrincu, gdje je izbio požar trave. Na teren su izašla tri pripadnika Javne vatrogasne postrojbe Split s jednim vozilom.

Nedugo potom, u 8.25 sati, vatrogasci su upućeni na Cestu mira nakon dojave da iz jednog objekta izlazi dim. U izvid je izašlo šest vatrogasaca s jednim vozilom.

Nova tehnička intervencija uslijedila je u 9.50 sati u Alješinoj ulici. Četvorica vatrogasaca s jednim vozilom intervenirala su zbog potrebe skidanja kupa s krova.

U 11.12 sati pripadnici JVP-a Split sudjelovali su u vježbi gašenja požara i evakuacije u Osnovnoj školi Stobreč. U vježbi je sudjelovalo šest vatrogasaca s jednim vozilom.

Vatrogasci su ponovno intervenirali u 18.18 sati u Krležinoj ulici, gdje su obavili tehničku intervenciju otvaranja vrata stana. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom.

Posljednja zabilježena intervencija bila je u 20.33 sati u Ulici Ispod sv. Lovre, gdje su gorjeli trava i smeće. Požar su gasila tri pripadnika JVP-a Split s jednim vozilom.