Dogovorena trasa jedne od najiščekivanijih cesta u Hrvatskoj: Autocesta će ipak biti gotova prije nje

Napokon je usuglašena trasa brze ceste Dubrovnik - Zračna luka Čilipi. Načelnici, gradonačelnik i župan s hrvatskim cestama postigli su konsenzus. Nova trasa neće ići preko rijeke Omble i kroz naseljeni dio Župe Dubrovačke.

Podsjetimo od prezentirane trase odustalo se kada je nakon javne rasprave u 2023. godini stiglo čak dvije tisuće primjedbi. Okvirna vrijednost ove dionice je 350 milijuna eura, piše Dnevnik.hr.

"To je trasa od Osojnika, budućeg čvora autoceste. Pušta se do mosta dr. Franja Tuđmana, ide na obilazak iza Srđa, ima čvor koji će povezati grad – Dubrovnik Istok. Iza nastavlja iznad Župe gornjim padinama u uskom koridoru između naselja i granice s BiH, te nastavljamo prema Zračnoj luci", rekao je Ivica Budimir, predsjednik uprave Hrvatskih cesta.

Najsporniji dio prije tri godine bio je prolazak ceste preko rijeke Omble i kroz centar Župe Dubrovačke. Pobunili su se građani, ali i sam gradonačelnik Dubrovnika koji je stao na suprotnu stranu od tadašnjeg župana Nikole Dobroslavića. Tri godine su izgubljene jer se lokalni čelnici nisu dogovorili, a mahom su svi bili stranački kolege u HDZ-u.

"Nema veze tko je čelnik čega. Ja sam se mogao dogovoriti nauštrb građana, ali nisam htio, pa neka svatko prosudi sam. Meni je žao što nismo krenuli s ovom varijantom jer bismo danas bili blizu lopate", rekao je Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika.

A sada su stavove usuglasili, županija, Grad Dubrovnik, općina Župa dubrovačka i općina Konavle. Najveći promet odvija se upravo kroz Župu. Načelnik kaže bit će još detalja o kojima se treba razgovarati.

"Otvorena pitanja će biti u daljnjoj razradi projektne dokumentacije, detaljima, čvorišta, razradi tehničkih detalja", rekao je Marko Miloslavić, načelnik Župe Dubrovačke.

Tih 40-ak kilometara planira se i crta već pola stoljeća. O rokovima je očito i danas izazovno govoriti. Pa je već sada jasno kako će još jedna desetljećima čekana ovaj put autocesta biti gotova prije nego brza.

"Autocesta će po rokovima sigurno biti gotova prije ove, ali ovaj dio do mosta Franje Tuđmana, kako je i direktor maloprije rekao, bit će usklađen i sigurno u isto vrijeme pušten u promet", rekao je Blaž Pezo, dubrovačko-neretvanski župan, piše Dnevnik.hr.

Slijedi dakle desetljeće cestovnog razvoja krajnjeg juga Hrvatske. Bilo je i krajnje vrijeme jer ako se govori o planovima i realizaciji ovo je najsporija brza cesta ikada. A građanima će biti stvarna tek kad na dionicama vide prve strojeve.