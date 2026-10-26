Dogovor pao u vodu? Jutros ponovno bageri na Kozjaku iznad Kaštela

Priča o probijanju protupožarnog puta na Kozjaku iznad crkvice sv. Mihovila dobiva nastavak. Iako je početkom listopada postignut dogovor o obustavi radova na putu „Studenčine – Visoki vrh“i pronalasku nove trase kako se ne bi ugrozila povijesna i kulturna baština, bager je jutros ponovno uočen na terenu. Time se otvorilo pitanje je li postignuti dogovor s nadležnim službama ostao samo mrtvo slovo na papiru, javlja Portal.hr.

Kako doznaje Portal.hr, u ponedjeljak, 12. listopada, održan je sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici HPD-a „Ante Bedalov“, udruga „Lijepa naša“, „Spasimo Kozjak i Kaštela“ i „Bijaći“, kao i predstavnici Grada Kaštela te Muzeja grada Kaštela. Tom prilikom predstavnici Hrvatskih šuma predočili su im dozvole, istaknuvši kako posjeduju svu potrebnu dokumentaciju te da su dobili odobrenja Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zaštite okoliša.

- Konzervatorski odjel trebao je napraviti očevid i bili su u kontaktu s Hrvatskim šumama. Nakon toga nas nitko više nije kontaktirao, tako da nemamo novih informacija - doznaju od izvora upućenog u slučaj.

Obećana alternativna trasa i zaštita baštine

Podsjetimo, radovi Hrvatskih šuma na probijanju 2.810 metara duge protupožarne prometnice započeli su krajem rujna, no ubrzo su reagirali djelatnici Muzeja grada Kaštela, Društvo za očuvanje kulturne baštine Kaštela „Bijaći“ i Muzej hrvatskih arheoloških spomenika. Terenskim uvidom utvrđeno je da se zahvat izvodi u neposrednoj blizini sačuvanog segmenta trase povijesnog puta koji je povezivao Kaštel Kambelovac i Vučevicu te ostataka novovjekovne kule stražarnice.

Nakon obavijesti Konzervatorskom odjelu u Trogiru i hitnog sastanka održanog u Upravi šuma Podružnice Split, postignut je dogovor o trenutnoj obustavi svih radova.

Tada je jasno komunicirano kako će se u suradnji s Gradom Kaštela, konzervatorima i udrugama razmotriti alternativne trase kako se ne bi ugrozila iznimno osjetljiva kulturna i prirodna baština, te da se očekuje definiranje novih mjera zaštite.

Ponovni izlazak bagera na teren otvorio je niz novih pitanja, jesu li u međuvremenu definirane nove mjere zaštite ili nova trasa nakon koordinacijskog sastanka svih dionika ili se radi o nastavku istih radova. Upite smo poslali nadležnim institucijama.