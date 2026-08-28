"DOGODINE U ISTO VRIJEME" zatvara ljetnu sezonu Teatra uz more

Za kraj ljeta stiže nam ljubavna priča koja traje 25 godina.

Ne propustite emotivnu ljubavnu komediju "Dogodine u isto vreme" 3. rujna u 20:30 sati na Teatru uz more.

Romantična komedija „Dogodine u isto vrijeme“, prema tekstu Bernarda Sladea, od svojih prvih izvedbi jedna je od najpopularnijih kazališnih priča o ljubavi, vremenu i životnim izborima.

U Splitu je donose Anka Gaćeša Kostić, nagrađivana kazališna i filmska glumica, i Ivan Mihailović, glumac koji je srca splitske publike već osvojio predstavom „Teško je reći zbogom“, a televizijskoj publici je poznat po seriji "Južni vetar".

"Dogodine u isto vrijeme" romantična je ali i duhovita priča o ljubavi i o vremenu. I o tome kako se ova dva pojma za ljubavnike u ovoj komedije nikako ne susreću. Dok Doris i George ganjaju mit o idealnoj drugoj polovini pitanje je što ne vide pred sobom? Je li ljubavna sreća vatromet koji te mora oboriti s nogu? Ili možda taj vatromet postoji samo dok je sve dobro čuvana tajna?

„Dogodine u isto vrijeme“ donosi toplu, duhovitu i životnu priču o ljubavi koja ne pristaje na jednostavne odgovore. Uz mnogo humora, nježnosti i iskrenih emocija, predstava preispituje ljubav, brak, prijateljstvo, želje, tajne, propuštene prilike i životne izbore – a publiku istovremeno nasmije i raznježi.

Ivan Mihailović i Anka Gaćeša Kostić svojim glumačkim partnerstvom grade odnos pun neposrednosti, preciznog humora i emocije, vodeći publiku kroz godine života svojih likova.

Dvoje ljudi, jedna neobična ljubavna priča i vrijeme koje neumoljivo prolazi – a između svega toga ostaje pitanje: što se događa kada se prava osoba pojavi u pogrešno vrijeme?

Za kraj ljetne sezone Teatra uz more očekuje vas upravo takva kazališna večer – uz smijeh, emocije, poneku suzu i priču u kojoj se lako možemo prepoznati.