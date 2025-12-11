"Dogodila se najveća prevara birača u splitskoj povijesti". Skoko i Ivošević prozvali politički trojac: Sada će ih vidjeti u istom krevetu

Stranke Centar jutros je sazvala konferenciju za medije pod nazivom "Najveća politička prevara u povijesti Splita", na kojoj su govorili gradski vijećnici Bojan Ivošević i Igor Skoko.

"Danas je postalo jasno ono što smo već godinama govorili i upozoravali – dogodila se najveća prevara birača u splitskoj povijesti", poručio je Skoko na samom početku konferencije za medije.

"Davor Matijević, koji se godinama zaklinjao da neće surađivati s HDZ-om, na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća rekao je da će podržati proračun i Tomislava Šutu ako dođe do darovnice hotela Zagreb u Splitu. Par tjedana kasnije potpuno je jasno da darovnice nema. Postoji samo nešto što se može nazvati pismom namjere i obećanjem predsjednika HDZ-a, Andreja Plenkovića.

Čovjek koji je već mnogo toga obećao, a nije ispunio. Davor Matijević godinama je radio sve što je u njegovoj moći da u gradu Splitu ne vlada nitko osim HDZ-a. Minirao je svaki pokušaj pozitivne promjene, a na izborima je, možemo reći, otvoreno sudjelovao u kampanji HDZ-a", objasnio je Skoko i dotaknuo se sutrašnjeg Gradskog vijeća.

Smatra da će Matijević glasati za novi proračun "unatoč tome što darovnica u gradu Splitu neće doći. To je dimna zavjesa koja služi da se zamaskira kriminal i podjela vlasti koju provode Kerum, HDZ i Davor Matijević, koji je sada očito dio HDZ-a."

Posebno se osvrnuo na splitske umirovljenike i obećanja o izgradnji novog doma za starije osobe na Duilovu.

"Ono što mi moramo reći građanima Splita i našim umirovljenicima jest da, unatoč ovoj medijskoj ofenzivi i divnoj zavjesi koju nam prezentira HDZ, Davor Matijević i njihovi pomoćnici u medijima, Hotel Zagreb neće postati dom za umirovljenike u dogledno vrijeme.

Hotel Zagreb nije u dobrom stanju. Proći će godine, možda i desetljeća, prije nego što se dovede u funkcionalno stanje koje bi omogućilo da bude dom za umirovljenike", kazao je Skoko.

Vijećnici su pojasnili i da je prostornoplanska dokumentacija jasna – tamo je T-zona. Dok se ne izmijeni prostornoplanska dokumentacija, Hotel Zagreb ne može postati dom za starije. Za izmjene je potrebno prvo završiti postojeći postupak, koji se koči već pola godine, da bi se pokrenula nova procedura.

"Drugim riječima, Hotel Zagreb nije tema mandata 2025–2029., već idućeg mandata 2029–2033., kada će biti ključno tko će biti župan i gradonačelnik te tko će stariju populaciju imati u fokusu. Hotel Zagreb bit će dimna zavjesa za spajanje koalicije, jednak kao u slučaju Domovinskog pokreta i Keruma. Davor Matijević koristi javni interes kao maglu za ostvarivanje osobne koristi", kazao je Ivošević.

Osvrnuli su se i na pitanje Spaladium Arene.

"Podržavamo otkup potraživanja, ali kada se definira jasna uloga države. Gospodin Šuta tvrdi da će država sanirati Arenu i da će za 13 godina prenijeti 50% prava na grad. To može biti upitno ako HDZ ne bude na vlasti u Splitu. Zbog toga tražimo da ovo bude prvo čitanje u Gradskom vijeću, bez žurbe, kako bi ugovor uključivao jasnu zaštitu interesa Grada Splita i građana", kazao je Ivošević.

Hoće li Matijević podržati Šutu samo ako budu svi uvjeti ispunjeni?

"Matijević Šutu podržava već četiri godine. Sada će ih vidjeti u istom krevetu: Keruma, Šutu i Matijevića", komentirao je Ivošević.