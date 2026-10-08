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DOĐITE NA ROĐENDANSKU PROSLAVU

Vikend za slavlje, igru i dobru zabavu!
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Na rasporedu je najbolja proslava u gradu! Povodom rođendana City Centera one, u subotu i nedjelju, 10. i 11. listopada, očekuje vas vikend ispunjen odličnim popustima i raznovrsnim programom.

Najmlađe posjetitelje očekuje pregršt zabave tijekom vikenda. Na rasporedu su kreativne pixel art radionice, znanstvene radionice i izrada ljigavaca, karaoke, igre prepoznavanja, cartoon kvizovi, pictionary, glazbeni kvizovi te plesne videoigre.

Djeca će moći uživati u čarobnim predstavama Circus Family Show, The Magical Show i Naj, naj čarolija Joze Boze, dok će se za dodatnu dozu uzbuđenja pobrinuti štulaši, žongleri, hula hoop izvođači, hodač na balonu i akrobatski Bikes Duo.

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A bez igre neće proći ni oni malo stariji posjetitelji! Naime, na Kontraloop “terenu” smještenom u prizemlju Centra od 11 do 19 sati svi punoljetni posjetitelji se mogu okušati u kuglanju, shuffleboardu, stolnom nogometu i fliperu te uz minimalno 26 bodova zavrtiti kolo sreće i osvojiti vrijedne nagrade kao što su besplatno kuglanje ili shuffelboard, pizza capricciosa, klasični burger i razne druge pogodnosti.

Pozivnicu imate – vidimo se na najboljoj proslavi!

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