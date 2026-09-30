Dođite na panel „Život poslije dijagnoze – razgovor o hrabrosti, liječenju i nadi“

U mjesecu posvećenom podizanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke, u Mall of Splitu održat će se panel „Život poslije dijagnoze – razgovor o hrabrosti, liječenju i nadi“ u sklopu Race for the Cure utrke.

Panel će se održati u četvrtak, 1. listopada, u 17 sati, na Trgu Jadran u prizemlju Mall of Splita.

Razgovarat će se o životu nakon dijagnoze – o tome kako kroz bolest prolaze oboljela osoba i njezina obitelj, kako se nositi s liječenjem te kako nakon svega ponovno nastaviti živjeti.

Na panelu sudjeluju dr. sc. Ante Strikić, dr. med., onkolog, prof. dr. sc. prim. Boran Uglešić, dr. med., psihijatar, Senka Mrduljaš Pezzi, dopredsjednica Županijske lige protiv raka, Ivana Krce, survivorica i profesorica engleskog jezika, te Ana Gruica Uglešić, glumica i humanitarka. Moderatorica je Nada Šurjak.

Pozivamo građane da nam se pridruže, poslušaju razgovor, informiraju se i postave pitanja.

Na samom događaju možete se i prijaviti za utrku u nedjelju, a dio velikog događaja možete postati i u nekoliko klikova na www.raceforthecure.eu.