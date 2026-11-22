Igor Dodik, sin predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, predložen je za mandatara nove Vlade Republike Srpske, jednog od dvaju entiteta Bosne i Hercegovine. Odluku je u nedjelju u Banjoj Luci objavio predsjednik Republike Srpske Savo Minić, nakon konzultacija s predstavnicima vladajuće koalicije.

Igor Dodik trenutačno obnaša dužnost organizacijskog tajnika SNSD-a, stranke na čijem je čelu njegov otac. Njegovo predlaganje za mandatara predstavlja važan korak u formiranju nove entitetske vlasti nakon listopadskih izbora u Bosni i Hercegovini.

Milorad Dodik ranije najavio kandidata, ali nije otkrio ime

Savo Minić tijekom nedjeljnog prijepodneva održao je konzultacije s predstavnicima stranaka koje čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj. Nakon razgovora na konferenciji za novinare objavio je da je za sastavljanje nove vlade predložen Igor Dodik.

Njegov otac Milorad Dodik još je u petak potvrdio da je Predsjedništvo SNSD-a donijelo odluku o kandidatu za mandatara, no tada nije želio otkriti o kome je riječ.

Poručio je da odabrani kandidat uživa punu potporu stranke te da će imati slobodu pri sastavljanju ministarskog tima.

Prema njegovim ranijim najavama, nova vlada trebala bi donijeti određeno kadrovsko osvježenje, s naglaskom na mlađe i stručne ljude, ali i zadržavanje dijela dosadašnjih dužnosnika.

Tko će biti ministri?

Igor Dodik sada ima zadatak sastaviti novu Vladu Republike Srpske i predložiti njezine članove. Međutim, njegovo imenovanje još nije konačno jer predloženi sastav vlade mora potvrditi Narodna skupština Republike Srpske.

Uz Dodikova sina, u javnosti su se prethodnih dana kao mogući kandidati spominjali i Zoran Stevanović, ministar prometa i veza Republike Srpske, te Ana Trišić-Babić, direktorica Ureda za međunarodnu suradnju.

Prema ranijim najavama, nova entitetska vlada trebala bi biti formirana do sredine prosinca.

Narodna skupština Republike Srpske ima rok od 40 dana od predlaganja mandatara za izbor nove vlade.

SNSD nastavlja formiranje vlasti

Novi saziv Narodne skupštine Republike Srpske konstituiran je 16. studenoga, nakon općih izbora održanih 4. listopada. Za predsjednika parlamenta ponovno je izabran Nenad Stevandić.

SNSD Milorada Dodika osvojio je najveći broj glasova u Republici Srpskoj, čime je zadržao vodeću ulogu u formiranju entitetske vlasti.

Predlaganjem Igora Dodika za mandatara otvara se mogućnost da sin dugogodišnjeg političkog čelnika Republike Srpske preuzme jednu od najvažnijih izvršnih funkcija u tom entitetu.