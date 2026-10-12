Dodik otkrio što je tražio od Amerikanaca: "Rekao sam im da se riješe Schmidta". Onda je opisao slavlje u Moskvi

Milorad Dodik iznio je u emisiji na RTS-u svoju verziju pregovora koji su doveli do ukidanja američkih sankcija i ostavke Christiana Schmidta, kao i način na koji je u jednom moskovskom restoranu proslavio ukidanje američkih sankcija.

Gostujući u emisiji na RTS-u, Dodik je ispričao kako su tekli razgovori s predstavnicima administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa te što je, prema njegovim tvrdnjama, tražio zauzvrat.

"Dakle, u jednom trenutku rekli smo im: 'Varate nas, ne želimo ovo više, hvala vam.' Oni su odgovorili: 'Ne, ne, ne varamo vas.' Rekao sam im: 'Ako nas ne varate, onda ukinite i sankcije koje su mi uvedene.' Tada su rekli: 'Čekajte'", ispričao je Dodik.

Prema njegovim riječima, američka strana potom je zatražila povlačenje dvaju ili triju zakona Republike Srpske koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine već poništio, prenosi Dnevnik.hr.

"Rekao sam im da je to u redu jer je Sud ionako poništio te zakone i morali bismo se vratiti u skupštinu. Ali rekao sam i da je to premalo s njihove strane. Pitali su me kako je to malo i što još treba učiniti. Tada sam im rekao: Riješite se ovog Schmidta", kazao je Dodik.

Na pitanje novinara slušaju li ga Amerikanci, Dodik je uz smijeh odgovorio da ne zna, ali da Schmidta više nema.

"Ne znam slušaju li mene, ali u svakom slučaju, sada ga nema. Ne, ne mislim da me slušaju. Recimo samo da su se stvorile okolnosti", rekao je.

Voditelj ga je potom ponovno upitao kako je moguće da je zatražio Schmidtov odlazak, nakon čega je on, prema njegovim tvrdnjama, doista otišao.

"Pa, okolnosti su se poklopile", odgovorio je Dodik.

Na dodatno pitanje tko je Schmidtu poručio da mora otići, kazao je: "Znate, onaj koji je to trebao reći."

Kada ga je voditelj upitao misli li na Donalda Trumpa, Dodik nije izravno odgovorio, nego je nastavio iznositi svoju verziju događaja.

"Netko je to rekao. Uglavnom, kada je Schmidt otišao u Ameriku, rekli su mu: 'Završio si svoj posao, možeš ići ravno u Njemačku.' Onda je plakao i tražio da samo ode po svoje stvari u Sarajevo. I tako je to prošlo. Otišao je, pokupio svoje stvari i nestao", ustvrdio je Dodik, prenosi Dnevnik.hr.

Njegove tvrdnje o ulozi američke administracije u Schmidtovu odlasku nisu neovisno potvrđene.

Ukidanje sankcija proslavio u Moskvi

Dodik je tijekom razgovora otkrio i kako je doznao da su mu ukinute američke sankcije. Vijest ga je, kako kaže, zatekla tijekom putovanja iz Minska u Moskvu.

"Letjeli smo iz Minska za Moskvu. Kada smo se ukrcali u avion, nije bilo govora o ukidanju sankcija. Sletjeli smo na moskovski aerodrom i stigla je poruka da su sve sankcije ukinute. Tako smo saznali", ispričao je.

Nakon toga, dodao je, uslijedila je proslava u jednom moskovskom restoranu.

"Naravno, onda je počela potraga za dobrim restoranom i srpskom glazbom. Ondje je bio naš student koji je studirao glazbu. Okupili smo ih sve u jednom restoranu i proslavili ukidanje sankcija. To je istina. Što smo drugo mogli učiniti? Jedva sam čekao da se vratim u Banju Luku. Morali smo slaviti", rekao je Dodik.

Razgovor je završio u opuštenijem tonu, a voditelj ga je upitao je li tijekom proslave miješao viski i votku.

"Kad malo popijem, više ne pratim..." odgovorio je Dodik, ostavivši time nedovršen odgovor na pitanje o slavlju u ruskoj prijestolnici.