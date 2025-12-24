Dodijeljeno gotovo 100 tisuća eura potpora sinjskim poduzetnicima

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Sinja u 2024. i 2025. godini, za 2024. godinu. Odluka je donesena na temelju provedenog Javnog poziva i Zapisnika Povjerenstva za provedbu Programa.

Ukupno je dodijeljeno 99.833,43 eura bespovratnih sredstava, a sredstva su osigurana u Proračunu Grada Sinja za 2025. godinu, u okviru Programa „Jačanje gospodarstva i izgradnja kapitalnih objekata“, aktivnost Poticanje poduzetništva.

Potpore su namijenjene jačanju lokalnog gospodarstva i obuhvaćaju različite djelatnosti, od uslužnih i ugostiteljskih, preko građevinskih i elektroinstalacijskih, do proizvodnih i turističkih. Cilj Programa je potaknuti razvoj malih poduzetnika, očuvanje radnih mjesta i stvaranje novih poslovnih prilika na području Grada Sinja.

Dodatno, prijavitelji koji su ispunili uvjete, ali sukladno rang listi prijava nisu ušli u raspodjelu zbog ograničenih sredstava u Proračunu Grada Sinja za 2025. godinu, ostvarit će pravo na potporu po osiguranju sredstava u Proračunu Grada Sinja za 2026. godinu.

Potpisivanje ugovora s korisnicima potpora održat će se u utorak, 30. prosinca 2025. godine, u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja.