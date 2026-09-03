Dodijeljene nagrade pobjednicima natječaja za izbor najljepšeg vrta i okućnice / balkona i prozora u 2026. godini na području Trogira

U prekrasnom ambijentu obnovljenog Parka Garagnin – Fanfogna danas su dodijeljene nagrade pobjednicama Natječaja za izbor najljepšeg vrta i okućnice te prozora i balkona u 2026. godini na području Trogira, projekta kojim Turistička zajednica grada Trogira već četvrtu godinu zaredom potiče građane na uređenje, ozelenjavanje i očuvanje svojih zelenih prostora.

U kategoriji Vrt i okućnica nagradu je osvojila Lidija Kuzmanić, kojoj je pripala novčana nagrada u iznosu od 500 eura, dok je u kategoriji Balkon i prozor pobjednica Ružica Karadžo, također nagrađena s 500 eura.

Pobjednice su, uz novčanu potporu, primile i bukete cvijeća te plakete kao priznanje za trud, kreativnost i doprinos ljepšem i zelenijem izgledu Trogira.

O najboljim prijavama odlučilo je Povjerenstvo u sastavu Nikolina Tomaš, mag. ing. agr., rukovoditeljica Sektora održavanja javnih površina pri Trogir holdingu d.o.o., i Božena Beljan, dipl. ing. agr., predstavnica Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske.

Na svečanoj dodjeli nagrade su pobjednicama uručili Marin Piveta, mag. oec., direktor Turističke zajednice grada Trogira, Viktor Novak, mag. oec., zamjenik gradonačelnika Trogira, Nikolina Tomaš, mag. ing. agr., te Božena Beljan, dipl. ing. agr.

Mali koraci građana za veliki doprinos zelenijem Trogiru

Ovaj projekt ima važnu ulogu u poticanju građana da svojim svakodnevnim trudom sudjeluju u stvaranju kvalitetnijeg, zelenijeg i ugodnijeg prostora za život. Uređeni vrtovi, okućnice, balkoni i prozori nisu samo ukras – oni doprinose ozelenjavanju urbanog prostora, očuvanju bioraznolikosti, stvaranju ugodnijeg ambijenta te podizanju ukupne kvalitete života u gradu.

Posebna vrijednost natječaja je upravo u tome što u proces uređenja grada uključuje njegove stanovnike. Svaki uređeni balkon, cvjetni prozor ili njegovana okućnica postaju dio šire slike Trogira kao zelenog, održivog i atraktivnog grada, kako za njegove građane tako i za brojne posjetitelje.

Direktor Turističke zajednice grada Trogira Marin Piveta istaknuo je kako se projekt provodi već četvrtu godinu te kako njegova vrijednost raste upravo kroz uključivanje građana.

Ovogodišnja svečanost bila je posebna i po tome što je dodjela nagrada prvi put održana u obnovljenom Parku Garagnin – Fanfogna, prostoru koji dodatno naglašava važnost zelenih površina i njihovog očuvanja u urbanom tkivu Trogira.

Grad Trogir, zajedno s Trogir Holdingom d.o.o., kontinuirano ulaže u uređenje i povećanje kvalitete zelenih površina i sadnju cvijeća.

Upravo zato ovakvi projekti imaju širi značaj – povezuju brigu o okolišu, održivi razvoj, uređenje grada, očuvanje dalmatinskog identiteta i aktivno sudjelovanje građana. Zeleniji grad nije samo rezultat ulaganja institucija, već i zajedničkog truda svih njegovih stanovnika.

Turistička zajednica grada Trogira ovim putem zahvaljuje svim sudionicima ovogodišnjeg natječaja te poziva sugrađane da nastave uređivati i ozelenjavati svoje vrtove, okućnice, balkone i prozore.

"S nestrpljenjem iščekujemo nove prijave i još više zelenih, cvjetnih i inspirativnih kutaka Trogira u 2027. godini!", poručili su organizatori.