Dođi na vježbu Crvenog križa i priključi se volonterskom timu za krizne situacije

Što se događa u prvim satima nakon potresa, požara ili poplave? Odgovor možeš vidjeti u Parku mladeži u utorak, 13. listopada 2026., na terensko-pokaznoj vježbi „SROK – od dojave do zbrinjavanja“ koju Gradsko društvo Crvenog križa Split organizira u suradnji s HCK-DCKSDZ i Područnim uredom civilne zaštite u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa.

U vježbi će sudjelovati volonterski tim za krizne situacije Crvenog križa Split koji će uvježbavati odgovor od prve dojave do zbrinjavanja ugroženih. Volonteri će pritom podići kamp kakav se postavlja u stvarnim kriznim situacijama.

Kad nastupi kriza, na teren izlaze ljudi koji su se pripremali za djelovanje u takvim situacijama: zaposlenici Crvenog križa, ali i volonteri - studenti, zaposleni, umirovljenici, roditelji, učitelji, građani koji, bez obzira na dob, profesionalnu pozadinu ili fizičku spremnost, mogu dati svoj doprinos zajednici onda kada je to najpotrebnije.

Tim u krizama pomaže stradalom stanovništvu, prikuplja hranu, pruža psihosocijalnu pomoć, postavlja i organizira prihvatne centre te surađuje s drugim operativnim snagama.

“Najbitniji su dobra volja i spremnost na pomaganje sugrađanima, ovdje ima mjesta za sve” - navodi voditelj tima Nikola Milivojević.

Sigurnost zajednice odgovornost je svih nas. Crveni križ Split stoga poziva građane da se pridruže volonterskom timu. Zainteresirani prolaze osnovnu obuku te se po želji dodatno usavršavaju u područjima kao što su prva pomoć, logistika, služba traženja ili psihosocijalna podrška u kriznim situacijama.

"U utorak, 13.10., od 11:30 možeš razgledati kamp u radu, popričati s volonterima i vidjeti opremu. Dođi u utorak, upoznaj tim i pridruži nam se.

Vidimo se u Parku mladeži!", poručuju organizatori.