"DOĐI GOLA NA VEČERU" HNK Šibenik ima premijerni kazališni komad koji obećava izvrsnu zabavu!

Nova komedija provokativnog naslova "Dođi gola na večeru" stiže 17. studenog u 20 sati u splitsku Loru, a sve u izvedbi HNK Šibenik.

Bit će to prava poslastica za kazališne sladokusce i ljubitelje istinske komedije. Riječ je o komediji Marca Camolettija koja je stekla toliku popularnost u svijetu da je čak uvrštena i u Guinnessovu knjigu rekorda kao najizvođeniji francuski komad na svijetu.

Priliku da u njoj zaigraju dobila je izvrsna glumačka postava koju čine Donat Zeko, Ana Perković, Bojan Brajčić, Franka Klarić, Oriana Kunčić i Krešimir Jelićkoji ni ne skrivaju koliko su uživali radeći na ovoj farsi te se povezali u novu glumačku obitelj na putu osvajanja srca publike.

"Propisno odjeveni? Što to uopće znači? U Lori, 17. studenoga "Dođi gola na večeru" u 20 sati. U Šibeniku smo skupili simpatije, u Sisku nagradu, a u Splitu bi Bojan Brajčić mogao skupiti koji telefonski broj. Stvarno je zgodan." - Donat Zeko.

Režiju potpisuje vrsna Nina Kleflin koja je i sama uoči nedavne premijere o ovom zanimljivom kazališnom komadu izjavila: "To nije komedija, to je farsa, dakle, nešto još više od komedije. To je zavrzlama, zabavna slagalica koja vrti svoje junake do besvijesti u nemoguće situacije koje su njima tragične, a nama itekako smiješne. Rijetko čovjek radi s ovakvom ekipom, kao za ovu predstavu, od glumaca do svih ostalih i mogu samo reći da sam jako sretna zbog toga."

Upravo opipljivi likovi i stvarna životna priča temelj su za dugi kazališni život ove izvanredne komedije u izvedbi HNK Šibenik. Prema definiciji farsa je vrsta komedije koja svoje likove stavlja u nevjerojatne situacije u kojima se suočavaju s nečuvenim preprekama i ne možete ni naslutiti što sve naše junake čeka a izuzev odlične radnje i brojnih urnebesnih scena publika će imati priliku uživati i u izvedbi odličnog glumačkog ansambla.

"Dođi gola na večeru" ljubavna je priča o prevari i suludom vrtlogu laži iz kojeg se sve teže ispetljati. Svaka nova scena i svaka nova laž gradi još višu kulu od karata koja se na kraju mora raspasti. Ova duhovito zapetljana situacija likovima donosi tragediju ali gledateljima će donijeti isključivo smijeh i vrhunsku komediju.

ULAZNICE:

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

blagajna u Lori (pon-pet 16-19h te 2 sata pred početak programa)

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split pon-pet 7:30-20h i sub 8-19h)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260