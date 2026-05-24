Dodajte žlicu ovog sastojka u mljeveno meso: Ćufte i pljeskavice bit će najsočnije čak i sutradan

Želite li da vaše ćufte i pljeskavice ostanu sočne i mekane čak i dan nakon pripreme, rješenje se krije u jednostavnom sastojku koji većina ljudi već ima u kuhinji. Dovoljno je dodati samo jednu punu žlicu u smjesu od mljevenog mesa kako bi jelo ostalo sočno i nakon hlađenja, prenosi N1.

Taj neočekivani sastojak je – pšenična krupica.

Tajna je u upijanju sokova

Za razliku od kruha ili krušnih mrvica, krupica tijekom pečenja upija prirodne sokove iz mesa i postupno ih oslobađa. Zbog toga jela od mljevenog mesa ne postaju suha i tvrda nakon stajanja u hladnjaku, već ostaju mekana i nježna.

Pravilo i dodatni sastojci

Pravilo je jednostavno: dodajte jednu punu žlicu pšenične krupice na pola kilograma mljevenog mesa. Smjesu zatim treba ostaviti da odstoji najmanje 20 minuta kako bi krupica nabubrila i povezala sastojke.

Ne preporučuje se pretjerivati s količinom jer smjesa može postati pregusta. Za još bolje rezultate mesu možete dodati jedno jaje, sitno nasjeckani luk prethodno prepržen na maslacu, malo češnjaka i žličicu senfa. Senf dodatno omekšava meso, dok mu prženi luk daje puniji okus i dodatnu sočnost.

Savjeti za pripremu

Kuhari također savjetuju da se smjesa ne mijesi predugo jer ćufte ili pljeskavice tada mogu postati tvrde. Tijekom prženja pljeskavice ne treba pritiskati lopaticom kako se ne bi izgubili sokovi koji ih čine mekanima i ukusnima.