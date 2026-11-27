Četvrtak su obilježile ogromne razlike u vremenskim prilikama na kontinentalnom dijelu zemlje u odnosu na Jadran. Dok je na kontinentu bilo hladno, oko nule ili malo iznad, cijeli Jadran zabilježio je visoke temperature zraka za dio godine koje su rasle do čak 19°C, koliko je izmjereno u Šibeniku i Zadru.

U Gorskom kotaru je bilo pojave kiše koja se smrzava u dodiru s tlom zbog čega je nastajala opasna poledica, a nje je navečer bilo i u dijelovima Like te središnje Hrvatske.

Ipak, na krajnjem zapadu Gorskog kotara bilo je i snijega koji je "sramežljivo" javljao i u nizinskim predjelima uz slovensku granicu.



Studeni je na većini Jadrana prosječno najkišovitiji mjesec u godini, a sada je opravdao "reputaciju". Naime, do danas je u većini Dalmacije palo više kiše od prosjeka za mjesec, a u pojedinim lokacijama i znatno više. Primjerice, na vrgoračkom području palo je preko 340 litara po kvadratnom metru. Ipak dijelovi Like i Gorskog kotara ovog mjeseca dobili su preko ekstremnih 800 litara. Takva količina primjerice, godišnje prosječno padne u nekim dijelovima Dalmacije.

Još danas bit će promjenjivo s temperaturama zraka malo višim od prosjeka za dio godine. Noći na subotu obalom će se širit bura što će označiti početak pada temperature zraka i dužeg razdoblja hladnijeg vremena od prosjeka, ali većinom uz stabilno vrijeme.

Danas će biti promjenjivo s izmjenama sunčanih o oblačnih razdoblja. Kiše će biti znatno manje nego prethodnih dana, a ponegdje će izostati. Najviše će je biti u prvom dijelu dana, osobito na sjeveru Dalmacije. Veći dio dana slab vjetar različitih smjerova, a podno Velebita zapuhat će umjerena do jaka bura. Navečer i u noći na subotu bura će širiti na veći di obale. Minimalne jutarnje temperature zraka od 4°C na kninskom području do 16°C na jugu Dalmacije. Najviše dnevne od 8 do 18°C.

Subota će biti djelomično sunčana i suha. Puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima. Bit će malo hladnije, najviše dnevne temperature zraka od 7 do 16°C.

Djelomično sunčano i suho bit će i tijekom nedjelje. Ujutro će puhati umjerena do jaka bura, slabit će prema kraju dana. Najviše dnevne temperature većinom od 8 do 14°C,

Suh i prohladan tjedan, bez ikakvih "iznenađenja"

Cijeli sljedeći tjedan bit će pretežno sunčan i suh. Početkom tjedna bit će većinom slabe bure, potom bi moglo biti tiho. Osobito će zahladiti noći i jutra kada se diljem Dalmatinske zagore, ali i unutrašnjostima pojedinih otoka očekuje mraz. Danju će većinom biti od 8 do 14°C. Hoće li dodatno zahladiti u dane nadolazećeg vikenda, ostaje za vidjeti.