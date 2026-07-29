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Dočekajte zalazak sunca na vrhu Kamešnice, organiziran tradicionalni noćni uspon

Ako volite prirodu, ovo ne smijete propustiti

Iz Planinarskog društva Jelinak pozivaju sve ljubitelje prirode na još jedan ‘Tradicionalni noćni uspon na Kamešnicu – Konj’ koji će se održati u subotu 1. kolovoza.

Ove godine je raspored događanja malo izmjenjen, cilj je dočekati zalazak sunca na 1856m. U 12 sati je predviđeno okupljanje na skl. Sv. Mihovil na Žlabini, a u 16 sati će se uputiti prema vrhu

Na prostoru planinarsko – rekreacijskog kampa mogu se postaviti vlastiti šatori. Smještaj u planinarskim objektima ovisi o broju sudionika uz obaveznu najavu. Po povratku slijedi planinarsko druženje uz roštilj i logorsku vatru – jedan od nezaboravnih načina za opuštanje i stvaranje uspomena pod otvorenim nebom na 1340 m.

Oprema standardna planinarska prilagođena vremenskim uvjetima na terenu. Obavezno ponijeti osobnu iskaznicu, planinarski ruksak, dovoljno hrane i pića, čeonu lampu i rezervne baterije,planinarsku obuću, toplu odjeću.

– Zahtjevnost staze: srednje teško

– Ukupna dužina staze oko 13km.

– Ukupna visinska razlika uspona oko 600m

Usponu se mogu priključiti samo članovi s plaćenom godišnjom članarinom HPS-a. Svi sudionici idu na vlastitu odgovornost i dužni su pridržavati se uputa vodiča. Vodič zadržava pravo izmjena ovisno o uvjetima na terenu. U slučaju lošeg vremena izlet se otkazuje.

Razlika u temperaturi između Trilja i planine Kamešnice redovito iznosi oko 10 stupnjeva zbog izrazite razlike u nadmorskoj visini. Vodič je Ivica Bilonić, a prijavite i informacije dostupne su na broj: 099 560 1122 i pd.jelinak@hps.hr

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