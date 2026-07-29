Dočekajte zalazak sunca na vrhu Kamešnice, organiziran tradicionalni noćni uspon

Iz Planinarskog društva Jelinak pozivaju sve ljubitelje prirode na još jedan ‘Tradicionalni noćni uspon na Kamešnicu – Konj’ koji će se održati u subotu 1. kolovoza.

Ove godine je raspored događanja malo izmjenjen, cilj je dočekati zalazak sunca na 1856m. U 12 sati je predviđeno okupljanje na skl. Sv. Mihovil na Žlabini, a u 16 sati će se uputiti prema vrhu

Na prostoru planinarsko – rekreacijskog kampa mogu se postaviti vlastiti šatori. Smještaj u planinarskim objektima ovisi o broju sudionika uz obaveznu najavu. Po povratku slijedi planinarsko druženje uz roštilj i logorsku vatru – jedan od nezaboravnih načina za opuštanje i stvaranje uspomena pod otvorenim nebom na 1340 m.

Oprema standardna planinarska prilagođena vremenskim uvjetima na terenu. Obavezno ponijeti osobnu iskaznicu, planinarski ruksak, dovoljno hrane i pića, čeonu lampu i rezervne baterije,planinarsku obuću, toplu odjeću.

– Zahtjevnost staze: srednje teško

– Ukupna dužina staze oko 13km.

– Ukupna visinska razlika uspona oko 600m

Usponu se mogu priključiti samo članovi s plaćenom godišnjom članarinom HPS-a. Svi sudionici idu na vlastitu odgovornost i dužni su pridržavati se uputa vodiča. Vodič zadržava pravo izmjena ovisno o uvjetima na terenu. U slučaju lošeg vremena izlet se otkazuje.

Razlika u temperaturi između Trilja i planine Kamešnice redovito iznosi oko 10 stupnjeva zbog izrazite razlike u nadmorskoj visini. Vodič je Ivica Bilonić, a prijavite i informacije dostupne su na broj: 099 560 1122 i pd.jelinak@hps.hr