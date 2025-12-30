DOČEK NOVE GODINE NA RIVI: Spoj generacija uz Baby Lasagnu, Željka Bebeka i Vanillaz

Gotovo svaka adventska zona u gradu ima svoj sadržaj i program, kako za velike, tako i za one male – no centralni dnevni doček Nove godine bit će na Pjaci. Nakon klapa Ispod ure, u svečano raspoloženje i šušur sve Splićane i njihove goste uvest će Flashback party powered by Balinjera - DJ Cico i DJ Zrine, koji će se pobrinuti da dobro raspoloženje i plesna atmosfera u samom srcu grada potraju što duže.

Vrhunac stare godine očekuje se u večernjim satima na Rivi, na kojoj će se prve minute 2026. dočekati uz koncertni program namijenjen svim generacijama.

Program započinje u 21:30h, energičnim nastupom Baby Lasagne, izvođača koji je u kratkom vremenu postao jedno od najzanimljivijih imena domaće i međunarodne scene. Njegov prepoznatljivi zvuk, iskrena energija i snažan nastup bit će idealan uvod u noć u kojoj se slave promjene i novi počeci. Publiku će potom preuzeti Željko Bebek, pjevač čije su pjesme obilježile mnoge generacije i koje se i danas pjevaju s istom strašću kao i prije nekoliko desetljeća. Netom nakon ponoći ritam će dodatno podići Vanillaz, koji će svojim elektroničkim zvukom Rivu pretvoriti u veliki plesni podij i povesti publiku u prve sate Nove godine.

Dok se pozornica na Rivi priprema, a grad polako ulazi u ritam posljednje večeri u godini, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta pratit će novogodišnje događanje koje tradicionalno okuplja na tisuće građana i gostiju te Rivu pretvara u mjesto zajedništva i slavlja kojim se simbolično zatvara još jedna godina:

„Očekuje nas pravi sunčani zimski dan na Silvestrovo i zato pozivam sve Splićanke i Splićane, kao i naše goste, da se već u jutarnjim satima spuste u grad i uživaju u cjelodnevnom programu na otvorenom. Pred nama je dnevni doček na Pjaci, a potom i bogat večernji program za sve generacije na Rivi. Uvjeren sam da ćemo zajedno u velikom broju i odličnoj atmosferi dočekati Novu godinu.“

Uzbuđenje pred nastup ne skriva ni Baby Lasagna, koji Split doživljava kao grad posebne energije, drugačiji od svega na što je navikao. Iako priznaje da mu novogodišnje gužve i veliki partyji nisu prirodno okruženje, nastup na Rivi za njega ima poseban značaj upravo zbog grada i publike pred kojom će svirati.

„Baš se posebno veselim nastupu u Splitu povodom najveće zabave u godini. Mislim da to i pokazuje činjenica da ćemo na splitskoj Rivi svirati apsolutno sve pjesme koje smo do sada izdali, što se do sada nije nikada dogodilo.“, otkrio nam je Marko Purišić i najavio:

„Mislim da građani Splita mogu očekivati top nastupe, siguran sam da ćemo zajedno s Bebekom i Vanillaz opravdati svačiji dolazak na jednu od najljepših riva!“

Za Željka Bebeka nastup na splitskoj Rivi nosi posebnu emociju. Riječ je o gradu u kojem su se njegove pjesme oduvijek pjevale bez zadrške, ali i o večeri koja je, više nego koja druga, posvećena slavlju i novim počecima.

„Veselim se dočeku Nove godine u Splitu, na Rivi koja uvijek nosi posebnu energiju. Očekuje nas večer puna pjesme, dobre atmosfere i zajedničkog slavlja pod otvorenim nebom. Split zna kako napraviti pravi doček, a posebno mi je zadovoljstvo što ćemo zajedno pjesmom ispratiti staru i u Novu 2026. godinu ući s dobrom energijom i pravim rock’n’roll raspoloženjem.“, rekao je Bebek.

Za Vanillaz je doček Nove godine na Rivi još jedna prilika da se spoje sa splitskom publikom i povedu je u Novu godinu kroz ritam i ples.

„Pripremamo snažnu glazbenu priču s našim prepoznatljivim soundom i nekoliko posebnih edita, dok će cijelu atmosferu dodatno zapaliti MC ME iz Nizozemske. Njegova energija, osjećaj za publiku i savršeno tempirani momenti podižu svaki set na razinu pravog showa. Publiku čeka moćan ulazak u novu godinu – ritam koji nosi, crowd koji diše kao jedno i trenutak koji se pamti.“, poručili su Vanillaz.

Mihi i Marku Split nije nepoznat teren, a novogodišnji nastup na Rivi predstavlja im posebnu odgovornost prema publici koja očekuje vrhunac večeri:

„Nastup u Splitu za Novu godinu uvijek ima posebnu težinu – grad, publika i emocija su jedinstveni. Jedva čekamo zajedno zaplesati u prve minute 2026. i stvoriti uspomenu koja će se još dugo pamtiti.“

Ako je suditi po raspoloženju izvođača, ali povoljnom vremenu koje bi trebalo biti naklonjeno koncertima na otvorenom, splitska Riva će u novogodišnjoj noći ponovno postati mjesto okupljanja građana i gostiju, koji će posljednju večer u godini ispratiti uz glazbu i zajedničko slavlje.