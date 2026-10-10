Dobrotvorni kviz u Splitu okupio studente uoči novog izdanja projekta „72 sata bez kompromisa“

Prošle srijede u splitskom lokalu Luda Baba održan je dobrotvorni kviz općeg znanja, organiziran u suradnji Studentskog katoličkog centra Split i The Showtimea. Uz dobro druženje i natjecateljski duh, kviz je imao i plemenit cilj – okupiti mlade i najaviti novo izdanje volonterskog projekta „72 sata bez kompromisa“, koji potiče solidarnost, zajedništvo i konkretno djelovanje za najpotrebitije članove društva.

Projekt se u Hrvatskoj provodi već trinaestu godinu zaredom, okupljajući mlade u dobi od 15 do 35 godina koji svoje vrijeme, znanje i talente žele staviti na raspolaganje drugima. Kroz različite volonterske akcije pomažu najpotrebitijima u svojim zajednicama, često posjećujući one koji su na marginama društva ili čije potrebe ostaju neprimijećene.

Volonteri tako pripremaju obroke za beskućnike, organiziraju kreativne radionice za djecu s teškoćama u razvoju, posjećuju starije i nemoćne te sudjeluju u brojnim drugim aktivnostima kojima svojim sugrađanima donose podršku, radost i osjećaj pripadnosti.

Ovogodišnje izdanje projekta provest će se od 15. do 18. listopada, kada će volonteri kroz različite akcije pokazati koliko se može učiniti kada se vrijeme i dobra volja stave na raspolaganje drugima. Vrijednost projekta ne ogleda se samo u konkretnim djelima pomoći, nego i u susretima koji ruše predrasude i podsjećaju koliko malo ponekad treba da bi se nekome uljepšao dan. Sva sredstva prikupljena od kotizacija za dobrotvorni kviz bit će namijenjena provedbi ovogodišnjeg izdanja projekta „72 sata bez kompromisa“.

Ovogodišnje prijave zatvaraju se ovu nedjelju! Svi mladi koji žele izdvojiti svoje vrijeme, upoznati nove ljude i učiniti nešto dobro za svoju zajednicu mogu se prijaviti putem službene stranice 72h.hr. Sve dodatne informacije o projektu mogu pronaći na društvenim mrežama i službenim stranicama Studentskog katoličkog centra Split.

Jer ponekad su dovoljna samo 72 sata da pokrenemo promjenu čiji učinci traju mnogo duže. Jer, AKO NE TI, TKO?