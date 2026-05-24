Dobro otvorite oči: Ako primijetite ovaj detalj na rajčici, znači da je puna otrova

Vjerojatno ste se barem jednom zaustavili ispred štanda na tržnici i zapitali: Jesu li ove rajčice prskane? Umjesto da odluku temeljite isključivo na povjerenju u prodavača, donosimo nekoliko korisnih savjeta kako prepoznati prirodno uzgojene rajčice, prenosi Večernji list.

Najbolji način da utvrdite sadrži li rajčica pesticide jest da je prerežete i pogledate unutrašnjost. Rajčice tretirane kemikalijama često imaju žućkaste pruge i žuti dio u sredini ploda.

Obratite pozornost i na izgled plodova. Ako su sve rajčice jednake veličine, savršeno glatke i gotovo identične – vrlo je vjerojatno da nisu takve postale prirodnim putem. Izbjegavajte i prethodno pakirano voće i povrće jer ono najčešće potječe iz intenzivne proizvodnje u kojoj se koriste veće količine pesticida i drugih kemikalija. S druge strane, ako rajčica izgleda pomalo nesavršeno – ima brazde, nepravilnosti, smeđe mrlje ili neobičan oblik – postoji velika vjerojatnost da je riječ o neprskanom, prirodno uzgojenom plodu.