Dobro jutro, Splite! Ponedjeljak, kiša i gužve, može li početak tjedna biti "ljepši"?

Ako ste se jutros jedva izvukli iz toplog kreveta, pogled na splitske prometnice neće vam baš popraviti raspoloženje. Ponedjeljak je, kiša pada, a prometne gužve već su zauzele svoje uobičajene pozicije. I to prije nego što su mnogi stigli popiti prvu kavu.

Tek je sedam sati, a Split se već crveni. Na Google kartama, naravno. Dok jedni pokušavaju stići na posao, drugi razvoze djecu u škole i vrtiće, a treći se vjerojatno pitaju zašto nisu ostali još pet minuta pod toplim pokrivačem.

Posebno je veselo na području Strožanca i Podstrane iza Lava, gdje se Google Traffic izrazito 'crveni' što sugerira, ruku na srce, da će vozači imati dovoljno vremena za razmišljanje o životnim odlukama. Primjerice, onoj da su baš danas odlučili krenuti automobilom.

Ni prilazi Splitu iz smjera Solina nisu pošteđeni, a usporavanja su vidljiva i od Strožanca preko Stobreča...

Kiša je cijeloj priči dodala poseban ponedjeljni ugođaj. Mokri kolnici, brisači koji neumorno rade i kolone automobila, scenografija je to koju splitski vozači dobro poznaju.

Ipak, koliko god se žurili, oprez je najvažniji. Prilagodite brzinu uvjetima na cesti, držite razmak i naoružajte se strpljenjem.

A ako već stojite u koloni, barem imate vremena razmisliti što ćete za marendu.

Sritan ponediljak svima!