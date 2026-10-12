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Dobro jutro, Splite! Ceste se već crvene, a radni tjedan tek je počeo: Sretno svima koji žure na posao

A ako tek krećete na posao, možda nije loše krenuti koju minutu ranije. Ili barem pripremiti dobru glazbu
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Ponedjeljak je, radni tjedan tek je počeo, a splitske prometnice već su se pobrinule da vozači ne zaborave kako izgleda jutarnja špica. Prema Google Mapsu u 7:30 sati, na pojedinim cestama prevladava crvena boja, a najviše strpljenja trebat će onima koji u Split stižu iz smjera Podstrane.

Na Jadranskoj magistrali gužva počinje već kod hotela Le Méridien Lav, a promet je usporen prema Splitu. Ni vozači koji dolaze iz smjera Kaštela, preko Širine, nisu potpuno pošteđeni jutarnjeg prometnog rituala.

U samom Splitu situacija je nešto bolja, ali daleko od idealne. Pojedini dijelovi Ulice Domovinskog rata prema centru također se crvene, baš kao i Ulica Slobode te Poljička cesta na ulazu u grad.

Ipak, nema razloga za veliku paniku. Na većini ostalih prometnica promet se odvija bez većih zastoja.

A svima koji su jutros krenuli na posao želimo puno strpljenja, što manje stajanja u kolonama i, naravno, sretan početak radnog tjedna!

Stanje prometa odnosi se na prikaz Google Mapsa u ponedjeljak u 7:30 sati.

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