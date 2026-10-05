"Dobro je zdrmalo opet stari strah probudilo": Potres usred noći probudio Zagrepčane, čuli udar i tutnjavu

Slab potres zabilježen je tijekom noći na zagrebačkom području, a iako je bio male magnitude, osjetio ga je veći broj stanovnika.

Prema podacima Euro-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), podrhtavanje tla zabilježeno je u ponedjeljak u 00:37 sati. Magnituda potresa iznosila je 1,2, a epicentar je lociran oko sedam kilometara sjeveroistočno od Zagreba, na približno sedam kilometara dubine.

Ubrzo nakon potresa počela su pristizati brojna svjedočanstva građana. Podrhtavanje su, među ostalima, prijavljivali stanovnici Dubrave, Dankovca i Markuševca. Prema njihovim opisima, sve je trajalo kratko, ali su se uz vibracije mogli čuti udar i duboka tutnjava.

- Opet onaj prokleti zvuk koji smo jedva zaboravili - piše jedan korisnik EMSC-a.

- Zvuk iz dubine, nikad zaboravljen - dodaj drugi.

- Dobro je zdrmalo opet stari strah probudilo! -piše treći.