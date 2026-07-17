Dobre vijesti za vozače: U Omišu uklonjeni semafori, promet se vraća u normalu

Nakon završetka radova na prometnicama u Omišu uklonjeni su privremeni semafori koji su tijekom proteklog razdoblja regulirali promet na gradskim cestama. Iz Grada Omiša zahvalili su građanima na strpljenju i razumijevanju koje su pokazali za vrijeme trajanja radova, istaknuvši kako su svjesni da su privremena regulacija prometa i prometne gužve predstavljali izazov za brojne vozače i stanovnike.

"Zajedničkim strpljenjem uspješno smo priveli kraju i ovu fazu radova", poručili su iz gradske uprave.

Grad je zahvalio i Hrvatskim cestama na suradnji tijekom provedbe projekta, kao i direktoru Josipu Budimiru te svima koji su sudjelovali u realizaciji radova. Dodaju kako će nastaviti s ulaganjima u prometnu infrastrukturu i uređenje grada, s ciljem stvaranja kvalitetnijih uvjeta za život svih građana.