Dobre vijesti za vozače: Tri ulice u Podstrani dobile novi asfalt

Na području Općine Podstrana završeni su radovi na asfaltiranju triju ulica, a dovršene radove danas je obišao načelnik Mijo Dropuljić.

Novi asfalt dobile su Ulica Žrtava komunizma u duljini od oko 360 metara, južni dio Ulice Ante Kaštelančića od državne ceste DC8 do obale u duljini od oko 100 metara, gdje je dodatno proširen ulaz u ulicu na spoju s DC8, te odvojak Ulice Ante Starčevića u duljini od oko 50 metara.

U sklopu radova uklonjen je oštećeni asfaltni sloj te je obnovljena nosiva kolnička konstrukcija, budući da je postojeća podloga bila u vrlo lošem stanju. Nakon toga izveden je novi završni asfaltni sloj u punoj širini kolnika, čime su poboljšani uvjeti za prometovanje i povećana sigurnost svih sudionika u prometu.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 80.000 eura s PDV-om.

„Kontinuirano ulažemo u obnovu prometne infrastrukture jer želimo našim mještanima osigurati kvalitetnije i sigurnije prometnice. Ovi radovi nisu podrazumijevali samo novo asfaltiranje, već i obnovu kolničke konstrukcije ondje gdje je to bilo potrebno kako bismo dobili trajno i kvalitetno rješenje. Nastavljamo s ulaganjima u komunalnu infrastrukturu i u narednom razdoblju, vodeći računa o potrebama svih dijelova Podstrane“, izjavio je načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić.