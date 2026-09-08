Dobre vijesti za umirovljenike: Počeli pregovori o trajnom dodatku, hoće li iznos biti veći?

RTL Danas doznaje da su počeli razgovori o iznosu trajnog dodatka koji su umirovljenici lani dobili prvi put, a iznosio je 6 eura po godini staža.

Na bankomatima posebno prometno. Stigle su mirovine. Dio umirovljenika i po nekoliko puta provjerava stanje, sjelo je nešto više novca nego inače.

"Zapravo nešto sitno, sad sam vidjela da sam dobila mirovinu, ne znam koliko mi je bilo stanje prije, pa onda ne znam koliko je to. Mislim da je nešto malo više", kaže Ines iz Zagreba.

"Sramota ljudska! Ja bih samo njih pitala kako i od čega oni žive, vide li oni ovaj narod?!", poručuje Đurđa iz Zagreba.

"Inflacija je između 10 i 11 posto, a povećanje 5 i pol, i to je opet pad standarda", dodaje jedan umirovljenik.

Ovo je računica

Mirovine se usklađuju dvaput na godinu, početkom siječnja i srpnja, i to u skladu s kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih bruto plaća.

Povećane su 5,4 posto. To znači da će, primjerice, na mirovinu od 700 eura umirovljenici dobiti oko 38 eura više.

Uz isplatu za kolovoz, oko milijun i 200 tisuća umirovljenika dobit će i razliku za srpanj.

"U odnosu na inflaciju i na cijene svega ostalog, ovo usklađivanje je izuzetno malo", tvrdi Višnja Fortuna, predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske.

"Kao prvo i osnovno to usklađivanje kasni jer se to odnosi na prvih šest mjeseci ove godine, a mi to dobivamo tek u devetom mjesecu. Bilo bi lijepo kad bi dobivali razliku od 1.1., a ne da ju dobijem u 9. mjesecu za ono što sam financirala Vladu prvih šest mjeseci. Vi kad gledate mi smo prvih šest mjeseci sve skuplje plaćali, prema tome jako, jako malo", smatra Višnja Stanišić, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Povećava se godišnji dodatak?

Krajem godine na račune umirovljenicima sjeda još novca. Po drugi put bit će im isplaćen godišnji dodatak. Lani je iznosio 6 eura po godini staža, a u prosjeku su dobili oko 180 eura. Ovogodišnji će ovisiti o mogućnostima državnog proračuna.

"Možda nešto malo veći, ali već nas se priprema da to neće biti onako kako mi želimo", kaže Stanišić.

U sindikatu traže 12 eura po godini staža. U Matici umirovljenika nešto su skromniji.

"Načelno 8 eura to je nešto što bi svakako moralo biti, a mi bismo htjeli 10 eura", dodaje Fortuna.

Vlada iznos godišnjeg dodatka mora utvrditi najkasnije do kraja listopada. Koalicijski partner nada se većem iznosu.

"Mi imamo neke svoje zahtjeve, ali ne bi izlazio s tim, jer stvarno teška je situacija financijska, ali evo vidjet ćemo. Manje ne može bit, mi se uvijek nadamo višoj", kaže Marinko Lukenda, predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika.

U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava točan iznos zasad ne otkrivaju.