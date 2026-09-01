Dobre vijesti za sve na Zvončacu: Nakon zatvaranja Bobisa otvoren novi kafić

Nakon razdoblja čekanja, na splitskom Zvončacu danas je otvoren Up caffe, na mjestu nekadašnjeg Bobisa. Otvaranje novog ugostiteljskog objekta posebno će razveseliti brojne zaposlenike okolnih institucija kojima je ova lokacija godinama bila jedno od omiljenih mjesta za kavu i predah tijekom radnog dana.

Kako doznajemo, na otvaranje se čekalo i zbog dozvole za ugostiteljsku terasu, odnosno štekat. Danas su vrata napokon otvorena, a među prvim gostima našli su se i djelatnici Banovine, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, socijalnih službi i drugih institucija u neposrednoj blizini.

U ponudi su, među ostalim, kava i kolači, pa Zvončac nakon zatvaranja Bobisa ponovno ima mjesto za jutarnju kavu i pauzu.

Bobis zatvorio nakon dugogodišnjeg rada

Podsjetimo, zatvaranje Bobisa na Zvončacu bilo je dio većih promjena vezanih uz gradske poslovne prostore koje je ta tvrtka koristila na Zvončacu, Rivi i u Marmontovoj ulici.

Na vratima lokala na Zvončacu tada je osvanula rukom ispisana poruka u kojoj su djelatnici zahvalili vjernim kupcima na godinama dolazaka i obavijestili ih da lokal prestaje s radom.

Bobis je u postupku natječaja za gradske poslovne prostore bio isključen iz proceduralnih razloga, nakon čega su prostori dodijeljeni drugim ponuditeljima.

Nakon zatvaranja i višemjesečnog čekanja, prostor na Zvončacu sada ponovno živi – Up caffe danas je primio prve goste.