Dobre vijesti za Split! Njemački avioprijevoznik najavio 130 povratnih letova ove zime, evo s kojim će gradovima biti povezan

Iako je zimski promet u Zračnoj luci Split znatno slabiji nego tijekom turističke sezone, njemački avioprijevoznik Eurowings nastavlja održavati važnu povezanost Dalmacije s Njemačkom. Kako piše Croatian Aviation, tijekom nadolazeće zime planirano je 130 rotacija, odnosno povratnih letova, između Splita i pet njemačkih odredišta.

Riječ je o linijama prema Stuttgartu, Düsseldorfu, Kölnu, Berlinu i Hamburgu, no neće sve prometovati tijekom cijele zime.

Najviše letova prema Stuttgartu, Düsseldorfu i Kölnu

Najvažnija zimska linija Eurowingsa bit će ona između Splita i Stuttgarta, na kojoj je predviđeno čak 60 povratnih letova. To je gotovo polovica ukupnog planiranog prometa njemačkog prijevoznika prema Splitu. Na drugom mjestu nalazi se Düsseldorf s 28 rotacija, dok je prema Kölnu najavljeno njih 26. Preostale dvije linije imat će znatno manji broj letova. Berlin će sa Splitom biti povezan kroz deset rotacija, a Hamburg kroz šest. Riječ je o kraćim razdobljima prometovanja, odnosno produljenju sezonskih linija izvan ljetnih mjeseci. Posebno je zanimljivo da će Stuttgart zadržati kontinuiranu povezanost sa Splitom tijekom cijele zime. S druge strane, linija prema Düsseldorfu imat će prekid od sredine siječnja do početka ožujka, dok se na liniji prema Kölnu očekuje stanka od sredine siječnja do kraja ožujka.

Više od 45 tisuća sjedala za putnike

Prema analizi objavljenog reda letenja, Eurowings bi tijekom zimske sezone mogao ponuditi više od 45.300 sjedala na letovima prema Splitu i iz njega. Na ovim linijama uglavnom se očekuju zrakoplovi iz obitelji Airbus A320, s kapacitetom od približno 150 do 180 putnika, ovisno o tipu zrakoplova i konfiguraciji kabine. Ipak, konačan broj raspoloživih sjedala ovisit će o realizaciji planiranog reda letenja i zrakoplovima koji će se koristiti na pojedinim linijama.

Njemački putnici iznimno važni za splitsku zračnu luku

Koliko je njemačko tržište značajno za splitski aerodrom, najbolje pokazuju podaci iz prošle godine. Eurowings je tijekom 2025. bio treći najveći avioprijevoznik u Zračnoj luci Split, s približno 355 tisuća prevezenih putnika. U odnosu na godinu ranije, riječ je o povećanju od gotovo 55 tisuća putnika.

Istodobno je kroz splitsku zračnu luku prošlo 796.707 putnika s njemačkog tržišta, što predstavlja 20,5 posto ukupnog godišnjeg putničkog prometa. Takve brojke dodatno potvrđuju važnost zračnih veza s Njemačkom, ne samo tijekom vrhunca turističke sezone nego i u zimskom razdoblju. Unatoč znatno manjem broju letova nego ljeti, najavljeni raspored Eurowingsa omogućit će nastavak povezanosti Splita s važnim njemačkim gradovima. Uz njemačkog prijevoznika, na pojedinim linijama prema Njemačkoj tijekom zime prometovat će i Croatia Airlines.