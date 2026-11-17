Objavljen je Javni natječaj za dodjelu potpora razvoju ribarstva i marikulture na području Šibensko-kninske županije za 2026. godinu . Na natječaj se mogu prijaviti mikro i mali poduzetnici te udruge koje djeluju u sektoru ribarstva, akvakulture te prerade i konzerviranja ribe i drugih morskih organizama na području Šibensko-kninske županije. Rok za podnošenje prijava je 16. prosinca 2026. godine.

Predmet Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu potpora male vrijednosti razvoju ribarstva i marikulture na području Šibensko-kninske županije za 2026. godinu je dodjela bespovratnih potpora male vrijednosti (de minimis) za sufinanciranje projekata i aktivnosti u sektoru ribarstva, marikulture i prerade proizvoda ribarstva nastalih u 2026. godini na području Šibensko-kninske županije.

Mjere i prihvatljivi troškovi:

MJERA 1: Nabava proizvedene dugotrajne imovine potrebne za obavljanje djelatnosti u sektoru ribarstva i marikulture

Prihvatljivi troškovi: pergolari, plutače, kolektori za mlađ, oznake, lanci, konopi, oprema za sidrenje, HTZ oprema, oprema za sigurnost plovidbe (bez opreme za pronalaženje ribe poput GPS-a, plotera i radara) i ljudi na plovilu, ronilačka oprema, plutajući objekti, manipulativna oprema, radni strojevi, termoboksovi, prilagodbe opreme/plovila za akvakulturu, elektronička oprema za praćenje kakvoće uzgojne sredine i nadzor, solarni sustavi i drugi obnovljivi izvori energije, videonadzor te ugradnja LED rasvjete na plovilu.

Iznos potpore: do 50% ukupnih dokumentiranih troškova, a iznimno, za zamjenu postojećih stiropornih plutača novim okolišno prihvatljivim plutačama, do 70% ukupnih dokumentiranih troškova. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 2.000,00 eura godišnje.

MJERA 2: Promidžba i prodaja proizvoda iz sektora ribarstva i marikulture

Prihvatljivi troškovi:

a) promidžba i marketinška priprema proizvoda (promidžbeni materijali, izrada nove mrežne stranice, kampanje, tisak/dizajn etiketa i ambalaže, vizualni identitet, savjetodavne i intelektualne usluge);

b) organizacija stručnih skupova, edukacija, radionica i znanstveno-istraživačkih projekata; te

c) organiziranje manifestacija i događanja za promidžbu, trženje i podizanje svijesti o održivosti proizvoda.

Iznos potpore: do 70% dokumentiranih troškova, a najviše do 1.000,00 eura godišnje za troškove pod a), odnosno do 3.000,00 eura za aktivnosti pod b) i c).

MJERA 3: Potpora ulaganju u preradu proizvoda ribarstva i marikulture

Prihvatljivi troškovi: strojevi i oprema za čuvanje, pakiranje, sušenje, zamrzavanje i preradu, kupnja prava na patente i licence, kupnja i razvoj računalnih programa, prilagodba standardima kvalitete, analiza proizvoda prije stavljanja na tržište, izrada GS1 identifikatora, printeri i računala za ispis etiketa, edukacije za sustave sigurnosti hrane, certificiranje proizvoda te oprema za nadzor i sigurnost objekta.

Iznos potpore: do 70% dokumentiranih troškova, a najviše do 2.000,00 eura po korisniku godišnje.

Prihvatljivi korisnici:

Korisnici potpora mogu biti subjekti koji djelatnost/ulaganje obavljaju na području Šibensko-kninske županije i nemaju nepodmirenih obveza prema državi:

Za Mjeru 1: Mikro i mali poduzetnici (fizičke i pravne osobe) – nositelji dozvole za akvakulturu i/ili ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru.

Za Mjeru 2: Korisnici iz Mjere 1, te udruge registrirane za djelatnosti u području ribarstva i akvakulture sa sjedištem na području Šibensko-kninske županije.

Za Mjeru 3: Mikro i mali poduzetnici registrirani za preradu i konzerviranje riba i morskih organizama, s objektom registriranim za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla u Šibensko-kninskoj županiji, koji posluju s jadranskom ribom.

Zahtjev za dodjelu subvencije podnosi se putem sustava e-skz: https://e.skz.hr/ ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom predajom u pisarnici Šibensko-kninske županije.

Javni natječaj otvoren je od 16. studenoga 2026. godine do 16. prosinca 2026. godine.

Za sve dodatne informacije vezane uz Javni natječaj, zainteresirani se mogu obratiti putem e-pošte na adresu: poljoprivreda@skz.hr ili telefonski na broj: 022/460 763.