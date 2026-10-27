Dobre vijesti za pacijente u Splitu: HZZO donio važnu odluku, evo što se mijenja

Zagreb, 27. listopada 2026. – Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) na današnjoj sjednici donijelo je odluku za ugovaranje 6900 postupaka hiperbarične oksigenoterapije, te odluku o dodatnom izboru i financiranju 31 doktora medicine bez specijalizacije za rad pod nadzorom.

Ugovoreni postupci hiperbarične oksigenoterapije radi smanjenja liste čekanja

Upravno vijeće donijelo je Odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja na Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju postupaka hiperbarične oksigenoterapije (HBOT) radi smanjenja liste čekanja.

Nakon provedenog postupka obrade ponuda po raspisanom Natječaju proveden je izbor najpovoljnijih ponuditelja za sveukupno 6900 postupaka.

Popis najpovoljnijih ponuditelja utvrđen je po regijama: za Zagreb - Poliklinika Marija, Poliklinika Oxy, podružnica Zagreb i Poliklinika Oxivita; za Rijeku - Poliklinika Oxy, podružnica Pula, Poliklinika Oxy, podružnica Crikvenica i Klinički bolnički centar Rijeka; za Osijek- Poliklinika Slavonija; za Split - Poliklinika Marin Med.

HZZO nastavlja financirati rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije

U cilju zapošljavanja što većeg broja doktora medicine u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske HZZO će i nadalje financirati rad doktora medicine bez specijalizacije. Stoga je donesena odluka o dopunama odluke o izboru doktora medicine bez specijalizacije za koje će se financirati rad pod nadzorom, te je u prijedlogu Dodatka Liste prvenstva uvršten 31 kandidat – doktor medicine.

Nakon provedenog natječaja, ugovorne zdravstvene ustanove i drugi ugovorni subjekti HZZO-a će sklopiti ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO financirati rad doktora medicine bez specijalizacije.