DOBRE VIJESTI ZA PACIJENTE U DALMACIJI Više od 47 ordinacija dobiva novu opremu, stižu milijunska ulaganja: "Želimo rasteretiti KBC Split i omogućiti preglede bliže domu"

U dvorani Splitsko-dalmatinske županije danas je održano svečano potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite”. Vrijednost potpisanog ugovora iznosi 2.986.673,96 eura, a projekt se provodi u partnerstvu s Domom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije i Zavodom za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

Potpisivanju su nazočili splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, državna tajnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Kristina Bilić, ravnatelj Uprave za regionalni razvoj Ivan Bota, ravnatelj Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Marko Rađa, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Leo Luetić te ravnatelj Regionalne razvojne agencije RERA Jozo Sarač. Među nazočnima bili su i pročelnica Helena Bandalović, Magda Vrvilo iz područja socijalne skrbi te Ivan Jelavić, voditelj stručno-operativnog tima za provedbu projekta.

Više od 47 ordinacija dobit će novu medicinsku opremu

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako je riječ o značajnom ulaganju u zdravstvenu zaštitu na području cijele županije, pri čemu je danas potpisani ugovor namijenjen razvijenim područjima priobalja i otoka.

„Danas smo potpisali ugovor za takozvanu Grupu 2, koja se odnosi na priobalni dio naše županije i otoke. Više od 47 ordinacija dobit će poboljšane uvjete rada u smislu opreme i uređaja za krajnje korisnike, a ono što nam je u fokusu jesu pacijenti”, kazao je Boban.

Naglasio je kako je vrijednost potpisanog ugovora gotovo tri milijuna eura, dok županijski udio iznosi svega 50 tisuća eura.

„Vrijednost danas potpisanog ugovora iznosi dva milijuna i 980 tisuća eura, od čega je naših vlastitih sredstava svega 50 tisuća eura”, istaknuo je župan.

Ulaganja će obuhvatiti opremanje ordinacija i nabavu medicinskih uređaja potrebnih za kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga, kako u primarnoj zdravstvenoj zaštiti tako i u hitnoj medicini.

Slijede ulaganja u Dalmatinsku zagoru: Ukupno više od 5,7 milijuna eura

Osim ulaganja u priobalje i otoke, uskoro se očekuje i potpisivanje ugovora za Grupu 1, koja obuhvaća potpomognuta i brdsko-planinska područja Splitsko-dalmatinske županije.

Prema najavama župana, vrijednost tog projekta iznosit će približno 2,76 milijuna eura.

„Grupa 1, koja će vrlo brzo doći na red za potpisivanje ugovora, odnosi se na preostali dio Splitsko-dalmatinske županije, dakle na naše zaobalje. Ondje će gotovo sve ordinacije, kroz projekt ukupne vrijednosti dva milijuna i 764 tisuće eura, dobiti financijska sredstva za opremanje, i to kroz Dom zdravlja i Zavod za hitnu medicinu”, rekao je Boban.

Ukupna vrijednost ulaganja kroz oba projekta tako premašuje 5,7 milijuna eura.

Župan je naglasio da je jedan od glavnih ciljeva ulaganja smanjiti potrebu stanovnika udaljenijih dijelova županije za odlascima na preglede u Split.

„Krajnji je cilj ovim sredstvima, uređajima i medicinskim pomagalima, bilo kroz hitnu medicinu ili kroz Dom zdravlja i primarnu zdravstvenu zaštitu, rasteretiti bolnicu. Želimo da ljudi iz Vrgorca, Imotskog, Sinja, Otoka, s Brača, Visa i drugih područja ne moraju odlaziti u KBC Split na preglede koji se mogu obaviti u ordinacijama opće, ali i specijalističke medicine na njihovim područjima”, poručio je Boban.

Boban najavio sufinanciranje 25 specijalizacija: „Gdje nema čovjeka, ni uređaji ničemu ne služe”

Uz ulaganja u medicinsku opremu, Splitsko-dalmatinska županija planira izdvojiti i vlastita sredstva za jačanje zdravstvenog kadra.

Boban je najavio kako će u županijskom proračunu za 2027. i 2028. godinu biti predviđena sredstva za sufinanciranje specijalizacija.

„Vlastitim sredstvima krećemo u sufinanciranje specijalizacija, i to čak 25 specijalizacija preko našeg Doma zdravlja. To je ono što me posebno raduje”, istaknuo je župan.

Dodao je kako je, uz suvremenu opremu, nužno osigurati i dovoljan broj zdravstvenih djelatnika.

„Svi ovi uređaji jesu nam važni, bitni i potrebni, ali ondje gdje nema čovjeka, ni oni ničemu ne služe. Zato ćemo i mi sa županijske razine nastaviti ulagati”, naglasio je Boban.

Izrazio je nadu da će i resorno ministarstvo osigurati dodatna sredstva za jačanje zdravstvenog sustava.

Kristina Bilić: „Stanovnici će dobiti kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu”

Državna tajnica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Kristina Bilić naglasila je kako je riječ o projektu koji će imati konkretne koristi za stanovnike Splitsko-dalmatinske županije.

„Danas smo imali priliku potpisati jedan zaista hvalevrijedan projekt iz sektora zdravstvene zaštite. Ono što bih naglasila jest da je ovo samo jedan dio poziva, odnosno druga grupa, u okviru koje ćemo financirati projekte na razvijenim područjima Splitsko-dalmatinske županije, dakle na području priobalja i otoka”, kazala je Bilić.

Najavila je i nastavak ulaganja u slabije razvijena područja.

„Ono što nas uskoro očekuje jest i prva grupa upravo ovakvog projekta, u okviru koje će se financirati potpomognuta i brdsko-planinska područja Splitsko-dalmatinske županije”, istaknula je.

Naglasila je da je krajnji cilj projekta poboljšanje dostupnosti zdravstvenih usluga.

„Ovo je zaista hvalevrijedan projekt koji će uvelike omogućiti stanovnicima cijele županije bolju, kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu”, poručila je Bilić.

Pohvalila je i suradnju sa Splitsko-dalmatinskom županijom te njezine rezultate u korištenju europskih sredstava.

„Imamo dobru suradnju sa Županijom. Župan je naglasio da je Splitsko-dalmatinska županija jedna od boljih županija po povlačenju sredstava iz fondova Europske unije. Mi smo kao Ministarstvo svjedoci toga i možemo to potvrditi”, rekla je Bilić.

RERA: „Kada je nešto trebalo od župana, nijedan potpis nije se čekao dulje od jednog dana”

Ravnatelj Regionalne razvojne agencije RERA Jozo Sarač istaknuo je važnost suradnje svih uključenih institucija u pripremi i provedbi projekta.

„Lako je raditi kada imamo sugovornike koji uvažavaju pravila igre, inače ne bi bilo ugovora. Ovaj ugovor rezultat je dobrog rada. S ovakvim timom divota je raditi. Kada je nešto trebalo od župana, nijedan potpis nije se čekao dulje od jednog dana”, kazao je Sarač.

Izrazio je uvjerenje da će projekt biti proveden u predviđenim rokovima.

„Siguran sam da ćemo uspješno i bez kašnjenja ispuniti naše ciljeve”, poručio je.

Župan Boban također je istaknuo ulogu RERE u pripremi i provedbi projekata financiranih europskim sredstvima.

„Imamo sreću što imamo našu agenciju RERA, koja nas prati kako u ovim projektima i aktivnostima vezanima uz zdravstvo tako i u svim drugim aktivnostima. Mislim da smo jedna od županija u Hrvatskoj koja je dosad privukla najviše sredstava iz europskih fondova”, rekao je Boban.

Zavod za hitnu medicinu: „Oprema će koristiti i stanovništvu i turistima”

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Leo Luetić zahvalio je svim institucijama uključenima u realizaciju projekta.

„Dobivamo opremu koja nam je potrebna za daljnji rad. Bit će iskorištena na dobrobit stanovništva i turista. Zahvaljujem Ministarstvu, Županiji i agenciji RERA na ovom daru za nas”, izjavio je Luetić.

Nova oprema trebala bi pridonijeti kvalitetnijem radu zdravstvenih ustanova, posebno na području otoka i priobalja, gdje se tijekom turističke sezone dodatno povećava potreba za zdravstvenim uslugama.

Potpisivanjem ugovora napravljen je korak prema modernizaciji primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Uz najavljena dodatna ulaganja u zaobalje i sufinanciranje specijalizacija, Županija nastoji istodobno poboljšati opremljenost ordinacija i osigurati stručni kadar potreban za njihovo funkcioniranje.

Kako su istaknuli sudionici potpisivanja, krajnji cilj svih ulaganja jest omogućiti stanovnicima kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu zaštitu, neovisno o tome žive li u Splitu, Dalmatinskoj zagori ili na otocima.