Dobre vijesti za navijače Žutih: Osiguran TV prijenos europske utakmice Splita

Navijači Splita ipak će moći pratiti europski nastup Žutih pred malim ekranima. Nakon velikog angažmana kluba osiguran je izravni televizijski prijenos utakmice 1. kola FIBA Europe Cupa između BK Opave i KK Splita.

Dvoboj se igra od 18 sati, a prijenos će biti dostupan na kanalu MaxSport 1.

Iz splitskog kluba poručili su kako je za realizaciju televizijskog prijenosa bilo potrebno uložiti dosta truda.

“Velikim naporom kluba osiguran je direktni televizijski prijenos utakmice 1. kola FIBA Europa Cupa između Opave i Splita”, objavili su iz kluba.

Ujedno su zahvalili svima koji su pomogli da utakmica bude dostupna hrvatskim gledateljima.

“Hvala kolegama iz HT-a, MaxSporta i Opave na trudu”, poručili su iz Splita.

Tako će navijači Žutih od 18 sati na MaxSportu 1 moći pratiti njihov europski ogled protiv češke Opave.