Dobre vijesti za Hajduk! Nakon neugodnog udarca navijači strahovali za Dalissona, evo kakvo je njegovo stanje

Dobre vijesti stižu s Poljuda! Nakon što je brazilski nogometaš Dalisson zadobio neugodan udarac, odnosno nakon što je nagažen u susretu protiv Istre 1961, među navijačima Hajduka pojavila se zabrinutost zbog njegova zdravstvenog stanja. Brazilac je propustio subotnji dvoboj protiv Gorice, no prema našim informacijama, razloga za veću zabrinutost ipak nema.

Podsjetimo, Hajduk je u subotu na Poljudu, u sklopu 12. kola SuperSport HNL-a, deklasirao Goricu rezultatom 5:0. Bijeli su do uvjerljive pobjede stigli s kombiniranim sastavom, a trener Gonzalo García pružio je priliku i igračima koji ove sezone nisu imali veliku minutažu. Unatoč brojnim promjenama u početnoj postavi, Hajduk nije imao nikakvih problema protiv gostiju iz Velike Gorice. Pogotke su postigli Adam Huram, Abdoulie Sanyang Bamba, dvaput Carlos Martin te Anđelo Šutalo. Splićani su tako nastavili pobjedničkim ritmom i učvrstili vodeću poziciju na prvenstvenoj ljestvici.

Dalisson obavio liječnički pregled, nema teže ozljede

Ipak, dio navijača posebno je zanimalo što se događa s Dalissonom, koji nakon neugodnog udarca protiv Istre nije konkurirao za utakmicu s Goricom. Kako saznajemo, brazilski nogometaš u međuvremenu je obavio liječnički pregled, a nalazi nisu pokazali nikakvo puknuće ni težu ozljedu. Riječ je o vrlo dobrim vijestima za Hajduk i trenera Gonzala Garcíju, posebno uoči nastavka europskih izazova. Prema informacijama kojima raspolažemo, Dalisson bi gotovo sigurno trebao konkurirati za sljedeću utakmicu, iako će konačna odluka o njegovu nastupu ovisiti o stanju tijekom idućih dana.

Hajduk u četvrtak gostuje na Gibraltaru

Pred Hajdukom je sada novi europski izazov. Bijeli će u četvrtak, 5. studenoga, od 18:45 sati, gostovati kod Lincoln Red Impsa na Gibraltaru, u sklopu ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

Bit će to nova prilika za splitsku momčad da dođe do važnih europskih bodova, a ohrabrujuće vijesti o Dalissonovu zdravstvenom stanju svakako su dodatni razlog za zadovoljstvo na Poljudu. Nakon što je Hajduk s kombiniranom postavom uvjerljivo svladao Goricu, trener García sada se može posvetiti pripremi europskog dvoboja, uz realnu mogućnost da će na raspolaganju imati i brazilskog ofenzivca.