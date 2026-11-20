Dok se u mnogim gradovima pitanje odvodnje uzima zdravo za gotovo, dio kućanstava i dalje ovisi o septičkim i sabirnim jamama, a njihovo pražnjenje predstavlja konkretan trošak za kućni budžet. Upravo zbog toga zanimanje izaziva prijedlog koji je u javno savjetovanje pustio Grad Trogir.

Riječ je o prijedlogu odluke o sufinanciranju troškova crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama, a savjetovanje traje od 3. studenoga do 3. prosinca 2026. Važno je naglasiti da zasad nije riječ o usvojenoj mjeri, nego o prijedlogu na koji građani još mogu dati primjedbe i prijedloge.

Mjera bi mogla pomoći kućanstvima izvan kanalizacijske mreže

Za mnoga kućanstva, osobito u dijelovima grada i okolnih naselja koja nisu priključena na kanalizacijsku mrežu, trošak pražnjenja jama nije zanemariv. Ovisi o učestalosti pražnjenja, udaljenosti, pristupačnosti terena i drugim okolnostima, a u nekim slučajevima predstavlja redovit i ozbiljan izdatak.

Upravo zato bi eventualno sufinanciranje moglo biti značajna pomoć, osobito za kućanstva u rubnim ili infrastrukturno manje razvijenim dijelovima. U lokalnom kontekstu posebno je važno pitanje kako će se mjera odnositi na područja poput Drvenika Velikog i Drvenika Malog, ali i na druga naselja s ograničenom komunalnom infrastrukturom.

Puno pitanja još čeka odgovor

U ovoj fazi najvažnije je doznati kolika bi potpora mogla biti, tko bi imao pravo na nju i pod kojim uvjetima. Hoće li se sufinancirati određeni broj pražnjenja godišnje, hoće li postojati imovinski ili drugi kriteriji, te kako će se dokazivati stvarni troškovi – sve su to pitanja na koja javnost očekuje odgovor prije konačnog usvajanja odluke.

Savjetovanja ovakve vrste posebno su korisna kada se radi o svakodnevnim komunalnim troškovima, jer upravo građani najbolje znaju s kakvim se problemima suočavaju na terenu. Zato bi bilo dobro da se rasprava ne svede samo na formalnost, nego da doista posluži za oblikovanje provedive i pravedne mjere.

Komunalna tema koja se tiče kvalitete života

Iako možda ne zvuči atraktivno poput velikih razvojnih projekata, pitanje odvodnje i zbrinjavanja otpadnih voda jedno je od osnovnih pitanja komunalnog standarda. Pomoć građanima koji ovise o septičkim jamama može se promatrati kao mali, ali važan korak prema ublažavanju infrastrukturnih nejednakosti.

Ako prijedlog bude prihvaćen i kvalitetno osmišljen, mogao bi biti primjer kako lokalna samouprava prepoznaje vrlo konkretne životne troškove svojih stanovnika.

JESTE LI ZNALI? Kućanstva koja nisu priključena na javnu kanalizaciju često imaju znatno veće redovite troškove održavanja sustava odvodnje, a ti troškovi posebno rastu u turističkoj sezoni i razdobljima veće potrošnje vode.