DOBRE VIJESTI Stanje trogodišnjaka ozlijeđenog u požaru u Zadru se popravlja

Trogodišnje dijete koje je teško stradalo u požaru u stanu u Zadru i dalje je vitalno ugroženo, ali stabilno. Nakon jučerašnjeg kirurškog zahvata dodatna dijagnostika potvrdila je ozljede više organskih sustava, zbog čega se nastavlja intenzivno liječenje.

Iz Klinike za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj za RTL Danas navode da se stanje djeteta ipak poboljšava.

“Prema posljednjim informacijama, stanje pacijenta je stabilno te je u poboljšanju. U idućem tjednu planirano je provođenje operativnih zahvata u svrhu daljnjeg liječenja opeklina”, poručili su iz Klaićeve.

Podsjetimo, trogodišnje dijete teško je ozlijeđeno u požaru koji je izbio u stanu u Zadru. Vatrogasci su ga pronašli bez prisutnosti odraslih, a nakon prvog zbrinjavanja u Općoj bolnici Zadar prevezeno je u Kliniku za dječje bolesti Zagreb. Ranije je objavljeno da je zadobilo teške opekline na velikom dijelu tijela te inhalacijske ozljede. Zbog težine stanja podvrgnuto je intenzivnom liječenju i kirurškim zahvatima.