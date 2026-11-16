Dobre vijesti s Poljuda! Acapandie nije ozbiljnije ozlijeđen, bit će spreman za Lokomotivu

Dobre vijesti stižu s Poljuda uoči nastavka prvenstvenih obveza Hajduka. Mathieu Acapandie, standardni prvotimac splitskih Bijelih, ipak nije ozbiljnije ozlijeđen te će biti spreman za subotnje gostovanje protiv Lokomotive na Maksimiru, potvrđeno nam je iz HNK Hajduk Split.

Podsjetimo, Acapandie je tijekom reprezentativnih obveza s Madagaskarom osjetio bol u mišiću zadnje lože, zbog čega je prijevremeno završio reprezentativno okupljanje i vratio se u Split. Propustio je i reprezentativni dvoboj protiv Gvineje Bisau, što je izazvalo zabrinutost oko njegova nastupa u sljedećem prvenstvenom susretu.

Iz Hajduka stigla potvrda

Ipak, razloga za veću zabrinutost nema. Kako nam je potvrđeno iz Hajduka, riječ je o lakšoj ozljedi koja ne bi trebala predstavljati prepreku za nastup protiv Lokomotive. To su svakako ohrabrujuće informacije za trenera Gonzala Garciju, kojemu je Acapandie jedan od važnih igrača u obrambenoj liniji. Unatoč tome što je zbog problema sa zadnjom ložom morao propustiti reprezentativnu utakmicu, mladi branič trebao bi biti na raspolaganju za povratak klupskim obvezama.

Podsjetimo, Lokomotiva i Hajduk sastaju se u subotu, 21. studenoga, s početkom u 15 sati na zagrebačkom Maksimiru, u sklopu 14. kola SuperSport HNL-a.