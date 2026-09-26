DOBRE VIJESTI S BRAČA Čuvari prirode i šumari oslobodili put do Pustinje Blaca: Posjetitelji se vraćaju, ali uz oprez

Muzej Pustinja Blaca na Braču danas, 26. rujna, ponovno otvara vrata posjetiteljima. Kako je objavio Centar za kulturu Brač, završen je prvi dio sanacije pristupnih pješačkih putova oštećenih u nedavnom požaru, čime je ponovno omogućen dolazak do muzeja.

Područje je požar zahvatio 10. rujna, a srušena i opožarena stabla na pojedinim su dijelovima blokirala stazu prema Blacima. Čišćenje i uređenje proveli su čuvari prirode Javne ustanove „More i krš” u suradnji s djelatnicima Šumarije Brač.

Tijekom akcije ispilano je i uklonjeno dvadesetak velikih stabala. Iz ustanove „More i krš” izvijestili su da je staza nakon tih radova ponovno prohodna i otvorena za posjetitelje.

Ponovno otvaranje muzeja, međutim, ne znači da su sanirane sve posljedice požara. Iz Centra za kulturu Brač upozoravaju da je dovršen tek prvi dio radova te mole posjetitelje da budu oprezni.

„Za potpunu sanaciju ovog područja bit će potrebno još dosta vremena, stoga i nadalje molimo sve posjetitelje za pojačan oprez prilikom kretanja stazom”, poručili su.

Centar je zahvalio djelatnicima ustanove „More i krš” i Šumarije Brač na trudu i angažmanu kojim su omogućili ponovni pristup muzeju.