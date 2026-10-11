Dobre vijesti iz Vrgorca! Nakon velike suše i problema s vodom, vodoopskrba se napokon vraća u normalu

Nakon iznimno teškog razdoblja obilježenog nezapamćenom sušom i problemima s opskrbom pitkom vodom, stanovnicima Vrgorca i okolnih naselja stižu dobre vijesti. Redovita vodoopskrba s izvorišta Banja ponovno se uspostavlja, potvrdili su iz Neretvansko-primorsko-vrgorskog vodovoda. Kako navode u priopćenju za javnost, nakon dugotrajnog sušnog razdoblja, koje je dovelo do privremenog prekida crpljenja vode, obilne oborine posljednjih dana napokon su povećale razinu podzemnih voda. Time su stvoreni potrebni tehnički i hidrološki uvjeti za ponovno pokretanje cjelokupnog sustava te stabilno punjenje vodosprema iz kojih se voda distribuira korisnicima.

Djelatnici Vodovoda od sinoć na terenu

Djelatnici Neretvansko-primorsko-vrgorskog vodovoda, područja Vrgorac, od sinoć su na terenu te postupno puštaju u rad sustav javne vodoopskrbe. Istodobno nadziru cjelokupnu vodovodnu mrežu kako bi se protok vode odvijao nesmetano i kako bi opskrba što prije bila osigurana svim korisnicima. Iz Vodovoda su zahvalili građanima na strpljenju, razumijevanju i solidarnosti tijekom iznimno zahtjevnog razdoblja.

Posebna zahvala vatrogascima, vojsci i svim službama

Posebnu zahvalnost uputili su pripadnicima DVD-a Vrgorac, njihovim kolegama iz JVP-a Split, VZG-a Makarske i DVD-a Zagvozd, kao i operativnim područjima Omiš, Sinj i Imotski te Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Kako ističu, svi su oni bez oklijevanja stavili svoje resurse na raspolaganje kako bi se ugroženim naseljima u što kraćem roku osigurala pitka voda. Zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji, solidarnosti i radu tijekom cijelog dana i noći, omogućeno je punjenje vodosprema i fiksnih spremnika koji su služili za opskrbu stanovništva tijekom krize. Zahvala je upućena i djelatnicima Vodovoda na području Vrgorca, koji su, kako navode, neumorno radili tijekom dana i noći, često na ekstremnim vrućinama. Njihov je zadatak bio održavati sustav funkcionalnim, sanirati kvarove i maksimalno iskorištavati raspoložive količine vode s izvorišta Banja.

Građane pozivaju na racionalnu potrošnju vode

Iako se vodoopskrba postupno normalizira, iz Vodovoda upozoravaju kako je u prvim satima ponovne uspostave sustava važno odgovorno trošiti vodu. Građane pozivaju na racionalnu potrošnju kako bi se cjelokupni vodoopskrbni sustav mogao potpuno uravnotežiti.