Dobre vijesti iz bolnice: Ozlijeđena djelatnica zagrebačke škole stabilno, oporavak ide prema planu

Dan nakon teškog napada u Elektrotehničkoj školi u Zagrebu stižu ohrabrujuće vijesti o zdravstvenom stanju ozlijeđene djelatnice. Iz KBC-a Sestre milosrdnice u subotu su izvijestili da je pacijentica stabilno te da njezin oporavak zasad protječe prema očekivanjima.

Napad se dogodio u petak ujutro u Elektrotehničkoj školi u Konavoskoj ulici, gdje je učenik oštrim predmetom teško ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Osumnjičeni učenik nakon napada je uhićen.

Nakon operacije na intenzivnom liječenju

Ozlijeđena žena operirana je u petak, a dan poslije nalazi se u Jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Sestre milosrdnice. Vitalne funkcije su joj stabilne, zdravstveno stanje ocijenjeno je zadovoljavajućim, a liječnici navode da oporavak teče prema planu.

Voditelj Odjela intenzivnog liječenja Mladen Širanović ranije je pojasnio da je pacijentica u bolnicu primljena s više ubodnih ozljeda, uključujući ozljede prsnog koša, trbušne šupljine i ekstremiteta.

Nakon radiološke obrade i pregleda podvrgnuta je operativnom zahvatu zbog posljedica ozljeda, među kojima su bila krvarenja te prisutnost zraka u prsnoj šupljini.

Stabilan je i ozlijeđeni učenik

Teške ozljede zadobio je i učenik koji je također morao biti operiran. Ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki u petak je izvijestio da je njegovo stanje nakon zahvata stabilno te da se očekuje povoljan daljnji tijek liječenja.