Još nešto više od tri tjedna strpljenja trebat će vozačima koji svakodnevno prometuju autocestom A1 na području Splita. Prema najavljenom roku, posebna regulacija prometa zbog radova između čvorova Bisko i Split trebala bi trajati do 18. prosinca.

Dobra je to vijest za vozače uoči božićnih blagdana, kada se tradicionalno očekuje povećan broj vozila na cestama, osobito zbog dolaska brojnih građana iz inozemstva.

Kako se trenutačno prometuje?

Zbog radova je za sav promet zatvorena dionica autoceste između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Vozači se preusmjeravaju preko čvora Bisko, državne ceste DC220 i županijske ceste ŽC6260 do čvora Split, gdje se ponovno uključuju na autocestu.

Iz smjera Zagreba do čvora Split prometuje se nesmetano, no vozači koji nastavljaju put prema Dubrovniku moraju izaći s autoceste na naplatnoj postaji Dugopolje, polukružno se okrenuti na kružnom toku te se ponovno uključiti na autocestu.

Normalizacija prometa uoči Božića?

Ako sve bude išlo prema najavljenom roku, posebna regulacija prometa trebala bi završiti samo tjedan dana prije Božića, što bi brojnim vozačima trebalo olakšati blagdanska putovanja.