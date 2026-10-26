Dobra vijest za Splićane: Autobusna linija 12 ponovno vozi do Bena

Iz splitskog Prometa stigla je važna obavijest za sve putnike koji koriste autobusnu liniju broj 12, koja povezuje Svetog Franu i Bene na Marjanu.

Od utorka, 27. listopada 2026. godine, autobusna linija broj 12 ponovno će prometovati svojom uobičajenom trasom do Bena, izvijestili su iz tvrtke Promet Split.

To znači da će putnici ponovno moći koristiti redovnu autobusnu vezu na relaciji Sveti Frane – Bene – Sveti Frane.

Iz Prometa su povratak na uobičajenu trasu potvrdili u obavijesti objavljenoj u ponedjeljak, 26. listopada.