Dobra vijest za poljoprivrednike: Produljen rok za prijave za županijske potpore

Šibensko-kninska županija produljila je rok za podnošenje prijava na Javni natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi za 2026. godinu. Novi rok za prijavu je 15. listopada 2026. godine.

Odluku o produljenju roka donio je župan Paško Rakić u utorak, 29. rujna. Natječaj je prvotno objavljen 31. kolovoza, a njime se dodjeljuju sredstva namijenjena razvoju poljoprivrede na području Šibensko-kninske županije.

Potpore obuhvaćaju niz aktivnosti, među kojima su očuvanje i proširenje stočnog fonda, pomoć mladim poljoprivrednicima, uređenje i poboljšanje kvalitete zemljišta, ulaganja u mala gospodarstva, uvođenje novih tehnika i znanja te male investicije u poljoprivredi.

Sredstva se dodjeljuju i za osiguranje poljoprivredne proizvodnje, stvaranje robnih marki i promociju županijskih proizvoda te male investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda.

Na potpore se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe upisane u odgovarajuće registre za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koje imaju poljoprivrednu proizvodnju i površine na području Šibensko-kninske županije.

Zahtjevi se mogu podnijeti putem županijske elektroničke aplikacije, poštom ili izravno u pisarnici Šibensko-kninske županije.

Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na adresu elektroničke pošte poljoprivreda@skz.hr.