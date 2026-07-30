Dobra vijest za kupače: Prestalo onečišćenje mora na plaži u Stonu

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (“Narodne novine” broj 73/08), obavještava javnost o prestanku kratkotrajnog onečišćenja mora na plaži Ston u Stonu koje je objavljeno 23. srpnja 2026.

Nakon kratkotrajnog onečišćenja mora za kupanje na plaži plaži Ston u Stonu uzorkovanog 21.07.2026. tijekom petog ciklusa ispitivanja mora prema županijskom Programu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je dodatne uzorke mora za kupanje. Rezultati ispitivanja od 23.07.2026. godine nisu udovoljavali uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08). Uzorkovanje je nastavljeno 24. i 27.07.2026. godine, a rezultati udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja.

Obzirom na zahtjeve Uredbe članak 24., uzorkovanje mora ponoviti će se u roku od sedam dana, radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja.