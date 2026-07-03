Dobra vijest za iznajmljivače i ugostitelje: Dostupno 3,4 milijuna eura bespovratnih potpora

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv Konkurentnost turističkog gospodarstva 2026. - Zelena i digitalna tranzicija poduzetnika u turizmu za dodjelu bespovratnih potpora male vrijednosti ukupnog iznosa 3.403.640,00 eura. Program je namijenjen subjektima malog gospodarstva registriranim za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima/poljoprivrednicima koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga, subjektima u nautičkom turizmu te fizičkim osobama - iznajmljivačima u domaćinstvu s dodijeljenom oznakom prepoznatljivosti Local Host/Vaš domaćin.

„Ovim Javnim pozivom nastavljamo s kontinuiranom potporom razvoju održivosti malog gospodarstva, obiteljskog poljoprivrednog i poljoprivrednog gospodarstva, a od ove godine po prvi puta uvodimo mjeru kojom sufinanciramo pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu s oznakom Vaš domaćin/Local Host. Ovo je još jedan segment naše pomoći upravo onim pravim, autohtonim domaćinima. Kroz pet mjera u fokus stavljamo aktivnosti koje doprinose razvoju inovativnih i održivih turističkih proizvoda i usluga, poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš, kružnom gospodarstvu, povećanju energetske učinkovitosti i digitalizaciji poslovnih procesa. S ovogodišnjim Pozivom do sada smo ukupno osigurali 37 milijuna eura za ovu namjenu, a kroz program je ukupno sufinancirano više od 4.100 projekata“, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od mjera A – Hoteli, B – obiteljska poljoprivredna gospodarstva /poljoprivrednike koja nisu na području Indeksa turističke razvijenosti ITR I, C- turističke agencije, D – Plovni objekti nautičkog turizma i E - Punionice za električna vozila.

Za Mjeru A, B i C planiran je ukupan iznos potpore od 2.203.640,00 €, a odnose se na:

Mjera A - postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine Hoteli: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani (isključivo oni koje kategorizira Ministarstvo) Lječilišne vrste hotela i Pansion - komfor, uz uvjet da nisu na području Indeksa turističke razvijenosti ITR I.

Mjera B - obiteljska poljoprivredna gospodarstva /poljoprivrednike koja nisu na području Indeksa turističke razvijenosti ITR I.

Kroz ove dvije mjere sufinanciraju se troškovi korištenja obnovljivih izvora energije, smanjenje ugljičnog otiska, digitalizacija poslovanja i smanjenje onečišćenja u radnim procesima te unaprjeđenje i povećanje kvalitete ponude.

Mjera C - turističke agencije, kojima će se sufinancirati troškovi koji se odnose na unaprjeđenje radnih procesa kroz nabavu audio vizualne opreme za vođenje i informiranje turista poglavito invalida te nabavku opreme koja služi za realizaciju izleta i paket aranžmana.

Za ove tri mjere provodi se postupak dodjele uz ocjenjivanje projektnih prijedloga prema unaprijed određenim kriterijima. Javni poziv u formi privremenog javnog poziva je otvoren od 3. do 30. srpnja 2026. godine.

Kroz Mjere D i F sufinancirat će se projekti u visini od 1.200.000 €, a odnose se na:

Mjera D - plovni objekti nautičkog turizma, s ciljem poticanja zelene tranzicije naše turističke flote za višednevna krstarenja i izlete, kao i plovila u charter floti.

Mjera E - punionice za električna vozila, čime se želi uspostaviti što je moguća veća mreža punionica za električna vozila te se sufinancira nabavka opreme za tu svrhu. Mjera je namijenjena prije svega fizičkim osobama - iznajmljivačima u domaćinstvu s dodijeljenom oznakom prepoznatljivosti Local Host / Vaš domaćin ali i mikro, malim i srednjim poduzećima (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registriranima za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti i pružanje usluge smještaja.

Javni poziv za mjeru D i E provodi se kao trajno otvoreni poziv po principu redoslijeda zaprimanja potpunih i prihvatljivih prijava do iskorištenja raspoloživih sredstava. Prijave se počinju zaprimati 31. srpnja u 9,00 sati , a najkasnije do 31. kolovoza 2026. godine do 12.00 sati.

Prijave sa svim potrebnim prilozima podnose se isključivo online na platformi TuRiznica, a sve informacije o Javnom pozivu mogu se pronaći na sljedećoj poveznici.