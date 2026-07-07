Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku hrvatskih korijena John M. Martinis posjetio Nacionalni park Krka

Tijekom posjeta obišao je Skradinski buk te se brodom provozao kanjonom Među gredama i Visovačkim jezerom, upoznavši jedinstvene prirodne i krajobrazne vrijednosti Nacionalnog parka Krka. Na Skradinskom buku razgledao je i ostatke hidroelektrane Krka, puštene u pogon 28. kolovoza 1895., samo dva dana nakon hidroelektrane na slapovima Niagare izgrađene prema patentu Nikole Tesle. Hidroelektrana Krka ostala je upamćena kao prvo postrojenje na svijetu koje je izmjeničnom strujom osvijetlilo jedan grad – Šibenik, čime je zauzela posebno mjesto u povijesti hrvatske i svjetske elektroenergetike.

Kao jednom od vodećih svjetskih fizičara, tijekom obilaska predstavili smo mu Nacionalni park Krka i iz jedne drukčije perspektive, kao veliki prirodni laboratorij fizike na otvorenom. Ruta kojom je prošao pruža fascinantan prikaz mehanike, akustike, optike, hidrodinamike i povezanosti fizikalnih procesa s biologijom.

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„Naši veličanstveni sedreni slapovi, primjerice, živi su sustavi koji neprestano rastu zahvaljujući prirodnim fizikalnim procesima. Ni snažni huk slapova nije tek zvuk vode. Ono što čujemo zapravo je zvuk milijuna mikroskopskih mjehurića zraka zarobljenih pod vodom koji pucanjem stvaraju karakterističnu akustiku“, kazala je ravnateljica Nacionalnog parka Krka Nella Slavica i dodala: „Temeljna fizika prisutna je posvuda u prirodi Nacionalnog parka Krka. Kanjon Među gredama je savršena lekcija o eroziji tekućinom, dok termodinamika Visovačkog jezera otoku osigurava stabilnu mikroklimu. Ribe oblikom svoga tijela minimiziraju koeficijent otpora, što im pruža snalažljivost protiv jakih struja, dok šišmiši emitiraju ultrazvučne valove krećući se u prostoru uz pomoć eholokacije“.

John M. Martinis jedan je od vodećih svjetskih fizičara hrvatskog podrijetla, profesor fizike na Sveučilištu Kalifornije u Santa Barbari i dobitnik Nobelove nagrade za doprinos razvoju kvantnih tehnologija. Posebno nas je razveselila činjenica da, uz očeve korijene iz Komiže, njegove obiteljske veze sežu i u Šibensko-kninsku županiju. Njegova majka Iva potječe iz obitelji Jabuka i Škalabrin, čime i ovaj kraj zauzima posebno mjesto u njegovoj obiteljskoj priči.

Martinisov posjet Hrvatskoj organizira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske u suorganizaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Ispred organizatora, domaćin Martinisova posjeta i koordinator svih aktivnosti je Siniša Grgić, veleposlanik Republike Hrvatske u Švedskoj i Latviji te doajen diplomatskog zbora u Stockholmu. U sklopu posjeta održat će nekoliko stručnih predavanja, a uručeno mu je i počasno članstvo u Matici hrvatskoj, najstarijoj hrvatskoj kulturnoj ustanovi, kao priznanje za njegov izniman doprinos znanosti i povezanost s hrvatskim korijenima.

Bila nam je velika čast ugostiti jednog od najistaknutijih svjetskih znanstvenika današnjice i predstaviti mu prirodne i kulturnopovijesne vrijednosti rijeke Krke, njezine sedrene slapove i jedinstveni krajolik, ali i pokazati kako je Nacionalni park Krka mjesto na kojem se priroda i fizika svakodnevno susreću na najljepši mogući način.