Dobio hranu tri sata nakon narudžbe, vratili mu pola iznosa: 'Narudžbe za vani su samo stale u papirnatim vrećicama, nitko ih nije preuzimao...'

U tešku komplikaciju pretvorila se naizgled jednostavna narudžba hrane iz splitskog McDonald's-a preko Wolta: ne samo da je Splićanin (podaci poznati redakciji) ostao bez hrane, nego je ostao i bez novaca! Zapravo pola iznosa, ali u svemu našem sugovorniku nije toliko čak ni bitan novac koliko manipulacija praktički svih u lancu...

-Naručio sam hranu preko moje Wolt+ aplikacije u 20:50 sati, dobio sam poruku da će narudžba stići za sat vremena. - kazuje nam nezadovoljni korisnik Wolta, makar zasad sve teče uobičajeno.

Po zlu je krenulo kada su se predviđena vremena stizanja obroka počela naglo prolongirati...

-Kad sam vidio da narudžba nikako da stigne, krenuo sam zvati Woltovu službu podrške i otkazivati narudžbu. Nitko mi međutim nije odgovarao pa sam u jednom trenutku iza 22 sata otišao do tog McDonald's-a i tamo naručio i pojeo hranu. Tamo sam na pultu vidio hrpu paketa s narudžbama za vani koje nitko od dostavljača jednostavno nije preuzimao niti razvozio, a bilo ih je nekoliko tu, dostavljača. Hrana je stajala u tim papirnatim vrećicama i samo se hladila! - prepričava nam mladić detalje neugodnog iskustva.

Iako je nekoliko puta kontaktirao službu za podršku, naišao je na automatske odgovore sućuti i razumijevanja, a u međuvremenu je kontaktirao i dostavljača da ne donosi hladnu hranu jer je neće preuzeti ni platiti...

-Upravo je u tome caka, jer platio sam račun unaprijed, karticom. Zato su se trudili dostaviti narudžbu, iako sam je otkazao: negdje iza 23:30 sati, znači gotovo tri sata od narudžbe, narudžbe koja je tek u 22:19 sati napravljena u restoranu zbog gužve, stigla je cca sat i pol nakon toga meni pred vrata, i to tako da se dostavljač, kojem sam s prozora viknuo da ne donosi tu narudžbu jer sam je otkazao, nekako ušuljao u zgradu i samo ostavio hranu ispred vrata, bez da je pozvonio pa sam to otkrio tek jutros! - između ostalog kazuje tijek događanja naš sugovornik.

Vratili mu samo pola novca

Iz Wolta su mu u porukama priznali kašnjenje, no tvrde kako se narudžba nije mogla otkazati unatoč njegovim porukama, pa su mu u znak isprike odobrili povrat pola iznosa, jer 'više nije moguće'.

-Nije me briga za tih 18 eura, nego što me prave budalom. Značajno se oduljilo vrijeme dostave originalne narudžbe pa sam onda otkazao, s više poruka i na vrijeme, cijelu narudžbu. Čak sam otišao sam do McDonald's-a i uvjerio se kako se hrana uopće ne razvozi! Oni su na kraju moju narudžbu od 20:50 sati 'udarili' računom u 22:05, s tim da nije bila gotova hrana do 22:19, a onda je dostavljaču trebalo više, puno više od sat vremena da se tom hranom dođe do mene?! I sad očekuju da ću im platiti pola iznosa za hladnu, nejestivu narudžbu?! - zaključuje mladić koji je cijelu komunikaciju porukama screenshota, dok je druga strane, tvrdi naš sugovornik, neke poruke brisala...

Kontaktirali smo medijski službu Wolta za Hrvatsku, odnosno za područje Jadrana i Sjeverne Makedonije pa ćemo vam prenijeti i njihovo viđenje cijele situacije kad stignu odgovori...